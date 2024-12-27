KИТ Group відкриває нове відділення в Кривому Розі, підсилюючи присутність у найбільших містах України

KИТ Group, один із лідерів ринку обміну валют і фінансових сервісів в Україні, продовжує активне розширення своєї мережі.

Тепер компанія відкрила друге відділення у Кривому Розі, довівши загальну чисельність своїх пунктів обміну валют до 95 в 29 містах України.

«Відкриття нового пункту обміну є відображенням стратегічного підходу компанії з посилення присутності у великих містах України, її центрах найвищої економічної та ділової активності для забезпечення українцям більш широкого доступу до якісних фінансових послуг», — прокоментували подію у пресслужбі KИТ Group.

Нове відділення у Кривому Розі, яке оформлене в оновленому фірмовому стилі бренда KИТ Group, відкрилось за адресою проспект Університетський, 13, приміщення 19. Як і решта відділень мережі, нове надаватиме послуги мешканцям і гостям міста щодня з 09:00 до 18:00. Зручна локація, високі стандарти обслуговування, вигідні умови обміну валют і персоналізований підхід — це ключові переваги, які пропонує KИТ Group.

Це вже другий пункт обміну компанії в Кривому Розі. Перше відділення успішно функціонує за адресою проспект Центральний, 4. Контактний центр KИТ Group доступний за номером 0 800 331957. Його фахівці нададуть всю необхідну інформацію про роботу відділень мережі й умови обмінних операцій.

Сервіси, які доступні клієнтам мережі KИТ Group у Кривому Розі:

Онлайн-фіксація курсу валют на 60 хвилин через офіційний сайт компанії. Це унікальне інноваційне для українського ринку рішення дозволяє клієнтам спланувати обмін у зручний час та отримати найбільш вигідні умови для проведення обмінних операцій навіть за умов динамічних змін на валютному ринку.

через офіційний сайт компанії. Це унікальне інноваційне для українського ринку рішення дозволяє клієнтам спланувати обмін у зручний час та отримати найбільш вигідні умови для проведення обмінних операцій навіть за умов динамічних змін на валютному ринку. Спеціальні умови для оптового обміну валют. Ця пропозиція мережі забезпечує додаткові переваги клієнтам із великими обсягами операцій.

2024 рік став роком активного розвитку для KИТ Group. Компанія відкрила нові відділення в ключових містах, серед яких Чернівці, Івано-Франківськ, Одеса, Кам’янське, Умань, Чернігів, а тепер і Кривий Ріг.

Про KИТ Group

KИТ Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія, флагманським напрямком діяльності якої є обмін валют. За оцінкою Національного банку України компанія є одним із найбільших операторів цього ринку в Україні, що підтверджується її високими позиціями у галузевих рейтингах.

Цьогоріч KИТ Group була відзначена престижною премією Banker Awards 2024 у номінації «Надійний технологічний партнер з обмінних операцій», що стало визнанням її лідерських позицій, технологічного інноваційного підходу та надійності, яка підтверджена багаторічним досвідом.

KИТ Group продовжує інвестувати у вдосконалення сервісів, розвиток IT-інфраструктури та покращення клієнтського досвіду, забезпечуючи найвищі стандарти фінансового обслуговування.