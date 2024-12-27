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KИТ Group відкриває нове відділення в Кривому Розі, підсилюючи присутність у найбільших містах України
KИТ Group, один із лідерів ринку обміну валют і фінансових сервісів в Україні, продовжує активне розширення своєї мережі.
Тепер компанія відкрила друге відділення у Кривому Розі, довівши загальну чисельність своїх пунктів обміну валют до 95 в 29 містах України.
«Відкриття нового пункту обміну є відображенням стратегічного підходу компанії з посилення присутності у великих містах України, її центрах найвищої економічної та ділової активності для забезпечення українцям більш широкого доступу до якісних фінансових послуг», — прокоментували подію у пресслужбі KИТ Group.
Нове відділення у Кривому Розі, яке оформлене в оновленому фірмовому стилі бренда KИТ Group, відкрилось за адресою проспект Університетський, 13, приміщення 19. Як і решта відділень мережі, нове надаватиме послуги мешканцям і гостям міста щодня з 09:00 до 18:00. Зручна локація, високі стандарти обслуговування, вигідні умови обміну валют і персоналізований підхід — це ключові переваги, які пропонує KИТ Group.
Це вже другий пункт обміну компанії в Кривому Розі. Перше відділення успішно функціонує за адресою проспект Центральний, 4. Контактний центр KИТ Group доступний за номером 0 800 331957. Його фахівці нададуть всю необхідну інформацію про роботу відділень мережі й умови обмінних операцій.
Сервіси, які доступні клієнтам мережі KИТ Group у Кривому Розі:
- Онлайн-фіксація курсу валют на 60 хвилин через офіційний сайт компанії. Це унікальне інноваційне для українського ринку рішення дозволяє клієнтам спланувати обмін у зручний час та отримати найбільш вигідні умови для проведення обмінних операцій навіть за умов динамічних змін на валютному ринку.
- Спеціальні умови для оптового обміну валют. Ця пропозиція мережі забезпечує додаткові переваги клієнтам із великими обсягами операцій.
2024 рік став роком активного розвитку для KИТ Group. Компанія відкрила нові відділення в ключових містах, серед яких Чернівці, Івано-Франківськ, Одеса, Кам’янське, Умань, Чернігів, а тепер і Кривий Ріг.
Про KИТ Group
KИТ Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія, флагманським напрямком діяльності якої є обмін валют. За оцінкою Національного банку України компанія є одним із найбільших операторів цього ринку в Україні, що підтверджується її високими позиціями у галузевих рейтингах.
Цьогоріч KИТ Group була відзначена престижною премією Banker Awards 2024 у номінації «Надійний технологічний партнер з обмінних операцій», що стало визнанням її лідерських позицій, технологічного інноваційного підходу та надійності, яка підтверджена багаторічним досвідом.
KИТ Group продовжує інвестувати у вдосконалення сервісів, розвиток IT-інфраструктури та покращення клієнтського досвіду, забезпечуючи найвищі стандарти фінансового обслуговування.