«Клуб Супергероїв» Favbet Foundation анонсує безкоштовні спортивні секції дітей у Києві

Благодійний фонд Favbet Foundation розпочав співпрацю з дитячо-юнацькими спортивними школами в межах проєкту «Сильніші разом» масштабної програми «Клуб Супергероїв», зосередженої на допомозі дітям ВПО та військовослужбовців.

Відтепер такі діти матимуть змогу безкоштовно відвідувати одну з кількох спортивних секцій у Києві:

Футбол та баскетбол у Деснянському районному у м. Києві Центрі фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Записатись: https://forms.gle/tBpv5eoThy9ikEHr6.

Записатись: https://forms.gle/tBpv5eoThy9ikEHr6. Бокс та боротьба у бійцівському клубі SpartaBox. Записатись: https://forms.gle/pWq5azTV5GdSpEN37.



Оплата за спортивні заняття здійснюється за сприяння фонду Favbet Foundation. Якщо ви проживаєте у Києві та ваша родина має статус ВПО або один із батьків — військовослужбовець, то для участі вашої дитини в проєкті достатньо вибрати спортивний напрям та заповнити відповідну форму.

«Команда благодійного фонду вірить, що у дітей є майбутнє в Україні, яка є лідером цивілізованого світу й має усі потужності для розвитку спорту. Тому ми намагаємось створювати можливості, які відкриють нові суперсили у дітей саме у сфері спорту. Діти заслуговують на розвиток у своєму улюбленому спортивному напрямі, а ми готові робити усе необхідне для цього», — розповів куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

Проєкт «Сильніші разом» програми «Клуб Супергероїв» зосереджений на допомозі дітям ВПО та військовослужбовців, а також дітям дітям із соціально вразливих груп. Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році. Метою фонду стало створення сприятливого середовища для щасливого майбутнього країни, а місією — інвестиції в освіту, спорт та технології для забезпечення розвитку нового покоління та збереження талантів в Україні.