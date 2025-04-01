Коли і навіщо потрібно визначати вартість вашої нерухомості

Саме зараз, під час повномасштабної війни, багато людей вимушено змінює звичний уклад свого життя. Хтось переїжджає з одного регіону України в інший. Багато у кого, нажаль, подружнє життя не витримало випробування розлукою. Тому в останні роки фіксується незвично велика кількість розлучень. А хтось взагалі поїхав за кордон, і наразі не зрозуміло, чи повернеться він згодом додому чи ні.

Здавалось би, що майже нічого спільного у всіх цих ситуацій немає. Проте це не так. У всіх перелічених випадках знадобиться проведення оцінки майна, зокрема найдорожчого – нерухомості. Як правильно підійти до вирішення цього питання у той чи інший ситуації?

Оцінка майна для нотаріуса

Якщо ви купуєте чи продаєте нерухомість, потрібно буде сплатити декілька видів податків. Тому при переоформленні документів нотаріус вимагатиме від вас звіт оцінювача щодо вартості нерухомого майна.

Саме із цієї оціночної вартості потрібно буде розрахувати розмір прибуткового податку, військового збору та відрахувань до Пенсійного фонду. Це найпростіша ситуація, адже оцінку нерухомості для нотаріуса ви можете провести самостійно та безкоштовно! Для цього вже декілька років функціонує державний сервіс ФДМУ, який формує електронні довідки про оціночну вартість. Ці витяги навіть без жодних підписів та печаток можна надати нотаріусу при продажу, даруванні чи оформленні спадщини на нерухомість.

Якщо ви вважаєте, що автоматично визначена вартість вашого майна не відповідає ринковим реаліям, ви маєте право оскаржити її. Для цього достатньо звернутись в одну з приватних оціночних організацій, щоб фахівці розрахували вартість «в ручному режимі» з урахуванням всіх особливостей конкретної квартири чи будинку.

Підготовка документів для подачі до суду

При зверненні до суду по будь-яким майновим питанням також потрібно замовляти незалежну експертну оцінку. При цьому вартість нерухомості потрібно визначати не тільки тоді, коли мова йде про розділ спільно нажитого майна подружжя при розлученні.

Буває, що в суд необхідно звернутись для вирішення суто «технічного» питання, коли немає суперечки і навіть інша сторона просто відсутня. Найчастішим випадком подібних ситуацій є оформлення права на спадщину через суд, якщо за якихось причин це не вдалось зробити вчасно у нотаріуса.

Для того, щоб подати позовну заяву потрібно сплатити судовий збір. Його сума залежить від вартості майна, щодо якого ставиться питання на розгляд суду. І для цього також знадобиться офіційний документ про ринкову вартість вашої нерухомості. Слід зазначити, що в даному випадку безкоштовна державна оцінка не може бути використана, потрібно обов’язково звертатись до оцінювачів.

Оцінка нерухомості для надання за кордоном

Після того, як багато наших громадян вимушено опинились в інших країнах, затребуваною стала ще одна послуга з визначення ринкової вартості майна. Справа в тому, що для отримання соціальних виплат чи грошової допомоги, а також для правильного нарахування та сплати податків за кордоном, місцеві соціальні та податкові органи вимагатимуть підтвердження фінансового статусу та розміру доходів.

І, оскільки багато у кого з вимушених емігрантів залишилась нерухомість в Україні, їм знадобиться її оцінка. Як і у випадку із поданням до суду, використати безкоштовну оцінку тут не вдасться.

Можна звернусь до українських оцінювачів, щоб отримати звіт про оцінку, який потім потрібно офіційно перевести і оформити так званий апостиль. Проте існують і фірми, які відразу проводять оцінку нерухомості з перекладом англійською. Жодного сенсу звертатись до перекладачів і сплачувати зайві гроші немає, якщо документи можна відразу підготувати іноземною мовою. Та ще й із зазначенням вартості нерухомості у валюті держави, куди надається фінансова інформація.