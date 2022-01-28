Компания ADV.expert запускает новый цифровой медиафасад в Киеве

Первый вертикальный экран компании ADV.EXPERT начал свою работу на углу Саксаганского и Руставели в Киеве.

Яркий цифровой экран размером 8х12 м расположен на оживленном перекрестке. Поверхность площадью 96 м² хорошо заметна для автомобильных и пешеходных потоков обеих улиц.

“Big Saks” интересен прежде всего крупным брендам для имиджевой рекламы, поскольку за счет огромного размера и высокой яркости позволяет эффективно выделиться на фоне других цифровых решений в наружной рекламе.

“Это 5-й проект компании ADV.EXPERT, созданный с любовью и заботой о наших рекламодателях. Мы рады предлагать лучшие решения и быть для клиентов лучшим экспертом в океане цифровой рекламы”, - отмечает учредитель компании, президент Альянса цифровой рекламы Украины Вадим Руденко.

Компания ADV.expert активно развивается с 2017 года, предлагая клиентам медиапланирование и размещение на всех существующих в Украине экранах, которых уже более 300.

Основатель компании Вадим Руденко, является пионером рынка Digital Out Of Home Украины, работая в нем уже более 15 лет.

Именно поэтому, многие рекламодатели выбирают компанию ADV.EXPERT, как ключевого эксперта в цифровой наружной рекламе.