KPMG в Україні запрошує лідерів бізнесу в Україні взяти участь в щорічному опитуванні 2022 «Погляд керівників бізнесу в Україні 2022»

Мета опитування – дізнатися про виклики керівників компаній під час війни в Україні та порівняти думки лідерів українського та міжнародного бізнесів щодо їх впевненості, можливостей відновлення та зростання з огляду на геополітичні зміни у світі.

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Як геополітичні зміни у світі, зокрема повномасштабна війна в Україні, скоригували стратегію розвитку компаній? Після 150 днів війни, протягом яких бізнес здебільшого фокусувався на безпеці людей, що змінилося в довгостроковому баченні? Чи вплинула війна на градус важливості соціальних питань та ESG порядок денний? Як дворічна пандемія COVID-19 та війна в Україні вплинули на плани компаній впроваджувати цифрову трансформацію?

Про опитування

Структура опитування ґрунтується на запитаннях, адаптованих із глобального опитування KPMG CEO Outlook 2022, що дозволить порівняти думки лідерів українського та глобального бізнесу.

· Для проходження опитування знадобиться 20 хвилин

· Опитування доступне українською та англійською мовами

· Всі відповіді є суворо конфіденційними та анонімними, які будуть консолідовані у загальний звіт

Вже восени KPMG в Україні оприлюднить результати дослідження та обговорить результати з керівниками компаній.

Ознайомитися з результатами тогорічного опитування «Погляд керівників бізнесу в Україні 2021» можна за посиланням Погляд керівників бізнесу в Україні 2021 - KPMG Ukraine (home.kpmg)

Довідка про KPMG:

KPMG – це міжнародна мережа незалежних фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги. Ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, допомагаючи їм у питаннях зниження ризиків та реалізації можливостей для їхнього бізнесу. В офісах KPMG у 145 країнах світу працюють понад 236 000 співробітників.

До числа клієнтів фірм-членів мережі KPMG входять корпорації, державні установи, а також некомерційні організації. Ми забезпечуємо нашим клієнтам стабільні стандарти якості послуг, що надаються, засновані на високому професіоналізмі, глибокому знанні галузевої специфіки та місцевих умов.

Головною метою KPMG є забезпечення і підвищення якості професійних послуг, що надаються її фахівцями. Всі фірми, які входять до нашої міжнародної мережі, прагнуть залучати до свого штату найкращих спеціалістів.

KPMG в Україні представлена ПрАТ "КПМГ Аудит", ТОВ "КПМГ-Україна" та АО "КПМГ ПРАВО".

Контакти для преси: Жанна Білоус, Менеджерка з корпоративних комунікацій, zbilous@kpmg.ua