Культурний проєкт Marie Claire Ukraine х Ukrainian Fashion Week: досліджуємо дебют українських дизайнерів

Команда Ukrainian Fashion Week та редакція Marie Claire Ukraine, за підтримки київської креативної R Agency презентують fashion-проєкт, присвячений дебютним колекціям українських дизайнерів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

2022 рік – це рік 25-річчя Ukrainian Fashion Week. Ми, редакція Marie Claire Ukraine, на початку березня готували до запуску проєкт, де українські дизайнери розповідали б про свої перші колекції. Ми планували зробити це в рамках святкування ювілею UFW, інституції, завдяки якій Україну було нанесено на модну карту світу. Але 24 лютого змінило життя кожного українця. Втім, агресія окупантів, які ведуть наступ на нашу землю, культуру та мову, не може вплинути на наше прагнення працювати на розвиток сучасної української культури та розповідати про неї. Саме тому ми сьогодні презентуємо спільний культурний проєкт, присвячений дебютам українських дизайнерів доби Незалежності.

У рамках проєкту ми працювали з фотоархівами Ukrainian Fashion Week та особистими архівами українських дизайнерів, а також просили їх пригадати свої перші колекції в ексклюзивних інтерв’ю. Щоб відстежити, як змінювалась українська мода, як на неї впливали геополітичні події та як вона сама впливала на суспільство.

Мода – це не лише про одяг, кольори, форми, пропорції. Вона є відображенням політичних процесів, наукових відкриттів, культурних та соціальних змін, які переживає людство. На подіумі ламають стереотипи, доносять важливі меседжі, реагують на виклики сьогодення, передрікають майбутнє. Ті, хто створюють дивовижні образи керуючись власним розумінням світу, і стали головними персонажами спільного проєкту Marie Claire Ukraine та Ukrainian Fashion Week.

«Українські дизайнери надзвичайно талановиті. Кожен з них працює в своїй унікальній манері, знаходячи натхнення як в українській культурній спадщині, так і в новітніх технологіях. Спогади про дебютні колекції дизайнерів запропонують нам безліч можливостей для аналізу того, яким шляхом йшов той чи інший бренд у пошуках свого ДНК» - Ірина Данилевська, співзасновник Ukrainian Fashion Week

Проєкт охоплює 40 брендів, які були створені протягом 25 років творчої діяльності UFW. Разом з Ukrainian Fashion Week та за участі головних дійових осіб українського fashion-простору – дизайнерів – ми пригадуємо, з чого починалися історії брендів, які сьогодні уособлюють моду України.