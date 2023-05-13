Квартирний переїзд: як грамотно перевезти речі

Квартирний переїзд - це захід, який вимагає грамотної підготовки та організації. Його можна організувати самостійно або замовити у спеціалізованої компанії. Але, так чи інакше, щоб переїзд на нову квартиру пройшов гладко і без проблем, дотримуйтесь наших рекомендацій.

Підготуйте нову квартиру до заселення

Перед тим, як почати переїзд, переконайтеся, що нова квартира готова до заселення. Огляньте житло, перевірте роботу ліфта, сантехніки, електропроводки, перевірте справність всіх дверей. Якщо є якісь проблеми, необхідно вирішити їх до переїзду. Підготуйте приміщення або місце для складання коробок, меблів та інших предметів.

Складіть список потрібних та важливих речей

Грамотний квартирний переїзд починається зі складання списку речей та предметів, які потрібно перевезти. Не варто брати з собою все підряд – краще взяти лише ті речі, якими ви користуватиметеся і які знадобляться для комфортного життя на новому місці. Те, що залишилося, можна подарувати друзям, продати на дошці оголошень або викинути.

Позбавтеся зайвих речей

Речі, які вам не потрібні, але знаходяться в хорошому стані, можна продати на дошках оголошень або віддати. Почніть ревізію речей з гардеробу – позбавтеся старого, зношеного одягу та взуття. Потім перейдіть до книг, іграшок, посуду та інших предметів.

Візьміть пакувальні матеріали

Для перевезення речей вам знадобляться пакувальні матеріали - коробки, скотч, папір для пакування, пухирчаста плівка. Купуйте все необхідне заздалегідь, щоб не витрачати час на пошук пакувальних матеріалів у день переїзду. Також пакувальні матеріали може привезти компанія, яка виконуватиме квартирний переїзд.

Підготуйте та складіть домашні речі

Правильне і надійне перевезення речей включає мінімальну упаковку всіх предметів, що перевозяться. Для цього поділіть речі на категорії – одяг, постільна білизна, книги, іграшки, електроніка. Потім акуратно упакуйте кожну категорію речей у відповідні коробки. Не забудьте підписати кожну коробку, щоб легко знайти потрібні речі після переїзду.

Особливу увагу зверніть на посуд та інші тендітні предмети

Посуд та інші тендітні предмети потрібно складати дуже акуратно. Оберніть кожну річ у папір і потім у пухирчасту плівку. Пустоти всередині коробки можна заповнити рушником, папером або іншим м'яким матеріалом. Не перевантажуйте коробку з посудом, щоб її можна було легко переносити.

Підготуйте меблі та побутову техніку до перевезення

Перед переїздом необхідно підготувати меблі та побутову техніку до перевезення. Повністю розбирати меблі не потрібно, необхідно тільки зняти елементи, що стирчать. Повне розбирання меблів потрібне, якщо предмет не проходить у дверні отвори. Оберніть меблі в плівку або ковдри, щоб вони не подряпалися і не пошкодилися під час перевезення.

Відключіть побутову техніку від електромережі, прикріпіть проводку до самого приладу та займіться упаковкою. Перевозити побутову техніку рекомендується лише у вертикальному положенні.

Забронюйте машину та вантажників

Забронюйте машину та вантажників заздалегідь, щоб не опинитися у ситуації, коли немає вільних машин чи вантажників у потрібний день. Погодьте час та місце квартирного переїзду. Фахівці транспортної компанії допоможуть обрати необхідний за розміром вантажний транспорт та бригаду вантажників.

Слідкуйте за процесом переїзду

Під час переїзду стежте за процесом – дивіться, щоб вантажники не взяли зайвих речей чи, навпаки, чогось не забули. Якщо виникають якісь труднощі, вирішуйте їх на місці.

Розпакуйте речі після переїзду

Після переїзду розберіть коробки та розпакуйте речі. Розмістіть кожну категорію речей на своєму місці – одяг у вбиральні, книги на полиця. Зберіть меблі та підключіть побутову техніку.

Дотримуючись цих порад, ви зможете грамотно перевезти свої речі у нову квартиру без стресу та проблем. Пам'ятайте, що головне – це організація та ретельна підготовка.