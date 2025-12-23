Запланована подія 2

Дата публікації

Лана Занне Латос призначена генеральною директоркою кластера Центральної та Східної Європи Imperial Brands

Лана Занне Латос
Лана Занне Латос. Фото: Imperial Brands

Лана Занне Латос була призначена на посаду генеральної директорки кластера Центральної та Східної Європи в Imperial Brands PLC – одній із найбільших у світі компаній-виробників тютюнових та нетютюнових нікотинових продуктів. Вона очолить кластер, що охоплює 8 різноманітних ринків, включно з українським, який представлений компаніями ТОВ "Імперіал Брендс Продакшн Україна" та ПзІІ "Імперіал Тобакко Юкрейн".

Лана приєдналася до компанії у січні 2024 року на посаду регіональної директорки з продажів і трейд-маркетингу для регіону Африка, Азія, Австралія та Центральна і Східна Європа (AAACE). До цього вона обіймала низку керівних посад у міжнародних FMCG-компаніях у різних країнах. Її значний досвід у сфері продажів і маркетингу, орієнтованих на споживача, а також у розвитку категорій на різних ринках відіграв ключову роль у прискоренні трансформації продажів Imperial у регіоні AAACE. Широка експертиза Лани стане важливим чинником у реалізації стратегії компанії до 2030 року та розвитку бізнесу на ринках Центральної та Східної Європи.

"Мій пріоритет – втілити нашу глобальну стратегію, у якій Центральна та Східна Європа відіграє важливу роль", – зазначила Лана Занне Латос. Вона додала, що компанія зосередиться на розвитку операційної ефективності та співпраці з торговими партнерами.

Лана – громадянка Хорватії, наразі проживає з родиною в Польщі.

Крістіан Мюнстерманн, який раніше обіймав посаду генерального директора кластера ЦСЄ, переходить на нову керівну позицію у глобальному ланцюгу постачання Imperial Brands після трьох успішних років на посаді.

Imperial Brands PLC – міжнародний виробник і дистриб’ютор нікотинових продуктів. До портфеля компанії входить низка сигаретних брендів, а також аксесуари для куріння. Компанія здійснює діяльність у сфері виробництва та дистрибуції нікотиновмісної продукції відповідно до законодавства країн присутності.

В Україні Imperial Brands представлена ТОВ "Імперіал Брендс Продакшн Україна" та ПзІІ "Імперіал Тобакко Юкрейн". Компанії відповідають за виробництво та продаж тютюнових виробів в Україні. Понад 50% продукції, що виробляється на фабриці в Києві, експортується до 10 країн.

Після початку повномасштабного вторгнення компанія повністю вийшла з російського ринку у квітні 2022 року. В її українських підрозділах працює 640 співробітників.

У 2024 році компанія сплатила 31,3 млрд грн податків та 1,1 млрд грн митних платежів до державного бюджету України.