Люди задля життя: SCHONEN і «1+1 Україна» запустили великий партнерський проєкт

Фармацевтичний бренд SCHONEN у партнерстві з телеканалом «1 + 1 Україна» започаткували масштабний соціально-освітній проєкт під назвою «Люди задля життя»

Під час першої хвилі з вересня 2023 р. глядачі телеканалу «1+1 Україна» побачать безліч надихаючих історій про справжніх героїв нашої нації, які часто залишаються за кадром. Це лікарі, що рятують життя і здоров’я українців, інші спеціалісти. А ще проєкт розповість про те, як навіть у такі складні воєнні часи українська медицина та фармацевтика продовжують впроваджувати передові світові інновації – задля людей, задля життя.

Гуля Поготова, ідейний натхненник проєкту SCHONEN «Люди задля життя», маркетинг-директор фармацевтичної компанії Delta Medical:

«Колись у нашому суспільстві було заведено знецінювати українську медицину, хоча насправді в деяких питаннях саме наші медичні послуги відповідають передовому світовому досвіду і навіть у чомусь його випереджають. З початком повномасштабної війни українці нібито прокинулися від мороку меншовартості, який нам тривалий час навіювали вороги. І сьогодні саме на часі говорити більше про наших лікарів, про наші можливості в медицині, про бренди, які якраз поширюють в Україні нові медичні та фармацевтичні технології. SCHONEN – це саме такий бренд. Інноваційність, сучасність та затребуваність – ось три головні принципи SCHONEN, за якими створюються та впроваджуються передові фармацевтичні рішення для здоров’я людей по всьому світу та в Україні зокрема. Сьогодні ми розуміємо, що українці готові нарешті з цікавістю дізнаватися про самих себе більше. Тому великою частиною нашого проєкту і його головними героями є лікарі. Це передові та визнані спеціалісти, кожен у своїй сфері. Їхні історії справді надихають. І говорити про них треба більше».

Партнером проєкту є телеканал «1+1 Україна». «1+1 Україна» також здійснює підтримку проєкту та його виробництво. Прогнозоване охоплення спеціального партнерського проєкту становить близько 19 млн унікальних глядачів, а саме глядачів каналів 1 + 1, 2 + 2 і ТЕТ. Оскільки це омніканальний проєкт, то матеріали можна буде зустріти на сайті телеканалу 1 + 1, а також у соціальних мережах, на сторінках «Сніданку з 1 + 1», ТЕТ та у соціальних мережах (Facebook, Instagram, ТікTok та YouTube), а також у етерах 11 каналів на радіо.

Цьогоріч фармацевтичний бренд SCHONEN – інновації для здоров’я нації – започатковує в Україні День здоров’я нації. Ця подія відбудеться в ефірі «Нашого радіо» вже 4 жовтня за участі топових українських селебриті. Під час великого святкового концерту ми поговоримо про важливі речі, що стосуються здоров’я українців.

«Уся країна сьогодні робить все можливе, щоб наблизити перемогу. І внесок кожного важливий. Нам хотілося б окремо подякувати фармацевтам, лікарям, військовим, що боронять нас просто зараз на передку, волонтерам, що їм допомагають, і привітати ветеранів», -- наголосила Гуля Поготова.

А ще фармацевтичний бренд SCHONEN до Дня здоров’я нації оголосив марафон “Здорова нація”, який проходитиме з 21 вересня до 21 жовтня на 11 топових радіостанціях України. Під час марафону слухачі зможуть докладніше ознайомитися з філософією бренду та отримати подарунки та приємні сюрпризи. Щодня відбуватиметься розіграш Health Box від SCHONEN, а призи слухачі зможуть вибирати самостійно із лінійки фармацевтичних препаратів SCHONEN. Марафон “Здорова нація” відбудеться на хвилях Хіт ФМ, Радіо Байрактар, Радіо Максимум, Радіо Люкс, Наше радіо, Мелодія, Кісс ФМ, Ностальжі, Радіо Рокс і Радіо Джаз.

Довідка: бренд SCHONEN – інновації для здоров’я нації – в Україні представлений маркетинговою і фармацевтичною компанією Delta Medical, що спеціалізується на впровадженні на ринок України саме найсучасніших та іноваційних лікарських засобів, дієтичних добавок, медичних виробів тощо впродовж 22 років.