MacBook Pro M2 vs MacBook Pro M1 - iSpace.ua

Робочий ноутбук повинен бути здатний впоратися з найвагомішими програмами, максимально швидко відповідати на команди та досить довго тримати заряд. Це базові вимоги. Найбільше їм відповідають лептопи останніх поколінь — Apple MacBook Pro M2 та MacBook Pro M1

Фахівці мережі магазинів iSpace.ua розповіли, у чому схожі та чим відрізняються ці макбуки, а також яку модель вибрати у 2023 році.

Що спільного

На заміну MacBook Pro M1 прийшов 16-дюймовий MacBook Pro 16.2 M2 на чіпі нового покоління М2 Про. Основні зміни торкнулися саме "начинки", тоді як зовнішні параметри практично ідентичні.

Обидва лептопи оснащені сканером відбитків пальців. За звук відповідає система з шести динаміків, підтримується просторове звучання та Dolby Atmos. Все це створює насичений та чіткий звук, що дозволяє навіть не користуватися додатковими пристроями для комфортного прослуховування фільмів чи розмов на робочих розмовах.

Відмінності лептопів

Лептопи нового покоління відрізняються насамперед часом автономної роботи. Тепер він становить до 22 годин перегляду фільмів та 15 годин користування інтернетом. Це найтриваліший термін служби серед макбуків.

Apple представила дві модифікації чіпа М2 Про. В одній 10 обчислювальних ядер, з них 6 продуктивних та 4 енергоефективних та 16-ядерний графічний блок, який прискорений на 40%. У другій модифікації 19 ядер з 8 продуктивними ядрами. Приріст продуктивності М2 про становить 20%-30% порівняно з попереднім поколінням. Також є окремий медіапроцесор, який дозволяє працювати з усіма сучасними програмами відео.

Обидва MacBook Pro можна вибирати як робочий інструмент у 2023 році. Але все ж таки MacBook Pro M2 більше підійде тим, хто працює зі складними графічними та іншими програмами.

Про iSpace.ua

iSpace.ua - офіційний партнер компанії Apple в Україні зі статусом Apple Premium Reseller (APR). У магазині можна отримати безкоштовну консультацію, допомогу з налаштуванням та підбором аксесуарів.

Детальніше дізнатися про всі особливості техніки Apple можна на сайті офіційного представника бренду в Україні. У каталозі магазину представлений повний асортимент комп’ютерів Mac, айфонів та айпадів, годинників Apple Watch, бездротових навушників AirPods, а також всіх необхідних аксесуарів.