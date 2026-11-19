У повернення Мадонни на Coachella є точна адреса – Dance Tent. Як повідомляє МЕТА, навесні 2027 року співачка представить на фестивалі власний сет уперше з 2006-го. Вибір майданчика відсилає до її дебюту, коли публіка заповнила і танцювальний намет, і поле навколо.

Особливий рядок в афіші

Мадонна виступить зі спеціальним сетом у Dance Tent. Її ім'я винесли в окремий рядок п'ятничної програми з позначкою In the Dance Tent.

Офіційними хедлайнерами оголошені Dua Lipa, Tame Impala та SZA. Daddy Yankee отримав статус спеціального гостя з підписом In the Desert. Тож місце Мадонни в афіші підкреслює унікальний формат її участі.

Чому важлива саме Dance Tent

У 2006 році Мадонна виступила в Sahara Tent і відкрила сет піснею Hung Up. Тоді вона представляла матеріал альбому Confessions on a Dance Floor, а танцювальний майданчик підкреслював клубний бік її музики.

За оцінкою Los Angeles Times, у наметі та на полі навколо зібралися близько 30 тисяч глядачів. Водночас запрошення Мадонни викликало суперечки: частина шанувальників альтернативної сцени побоювалася, що фестиваль бере курс на мейнстрим.

На цьому тлі позначка In the Dance Tent набуває додаткового сенсу. Її можна сприймати як натяк на часи, коли Coachella перевіряла власні жанрові межі. Майже через 21 рік Мадонна повертається до формату, який став помітним епізодом в історії фестивалю.

Знову зі своєю програмою

Після 2006-го співачка з'являлася на Coachella в гостьових номерах: у Дрейка у 2015 році та у Сабріни Карпентер у 2026-му. Тому головне в нинішньому анонсі – повернення саме до самостійного виступу.

Coachella 2027 пройде 9-11 та 16-18 квітня на території Empire Polo Club у каліфорнійському Індіо. Мадонна заявлена на обидві п'ятниці – 9 та 16 квітня.