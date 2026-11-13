2015 рік. Гривня за рік знецінилася втричі, банки виходять із ринку один за одним, а на сході триває війна. Більшість компаній у такий час скорочує все, що не приносить прибутку. А засновники інвестиційної групи ICU Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко, навпаки, запускають неприбутковий благодійний проєкт — видавництво економічних книжок українською.

Так з’явився ICU Business Books. Коли люди шукають про ICU відгуки, вони зазвичай перевіряють тарифи, платформу й підтримку. Але про компанію багато говорить і те, у що її засновники вкладають час і гроші поза основним бізнесом.

Як усе почалося: порожня полиця в книгарні

У 2015 році українець, який хотів почитати сучасну книжку про економіку, здебільшого мав два варіанти: читати англійською або шукати російський переклад. ICU вирішила закрити цю прогалину й видавати українською книжки, які найбільше вплинули на світову економічну дискусію.

«Видаючи економічні книжки українською мовою, ми робимо якісну спеціалізовану літературу доступною в Україні», — пояснював мету проєкту Макар Пасенюк. За понад 10 років у серії #ICUbooks вийшли 12 друкованих книжок, аудіокнига й дитяча казка авторства відомого сучасного фінансиста. Партнерами цих видань стали «Наш Формат», «Видавництво Старого Лева», «Основи» та інші українські видавництва.

У 2018 році журнал «Фокус» назвав ICU Business Books Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка одним із найкращих проєктів соціально відповідального бізнесу в Україні.

Хто стоїть за проєктом?

Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко — акціонери ICU, створеної у 2006 році. Компанія понад 17 років поспіль залишається в топі серед торговців облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) в Україні. Для приватних інвесторів компанія розвиває платформу ICU Trade, де ОВДП можна купити онлайн від 1 000 грн.

Макар Пасенюк — до створення ICU майже 10 років працював в ING у Лондоні та Києві, був керівним директором ING Bank Ukraine. У 2019 році увійшов до Ради директорів Київської школи економіки.

Костянтин Стеценко — не менш досвідчений фінансист, до заснування ICU обіймав керівні посади в напрямках торгівлі цінними паперами та управління активами Укрсиббанку та ING Bank Ukraine.

Які книжки потрапляють у серію?

Головний критерій — ґрунтовне міжнародне визнання Наприклад, «Капітал у XXI столітті» Тома Пікетті отримав звання книги року за версією Financial Times і McKinsey. «Плутократи» Христі Фриланд були визнані кращою книжкою року Financial Times та стали бестселером The New York Times. «Чому нації занепадають?» Дарона Аджемоґлу та Джеймса Робінсона була бестселером The New York Times і The Wall Street Journal, а у 2024 році автори книги стали нобелівськими лауреатами з економіки.

ICU видає книжки за власний кошт, далі передає їх до книжкових полиць видавництв і не отримує нічого від їхніх продажів. Але додає ще одну благодійну ініціативу до деяких книжок. Наприклад, кошти від дитячої казки «Артуро та Єдиноріг», яку інвестиційний банкір Джованні Сальветті написав для власних дітей, і першої аудіокниги серії — «Принципів» Рея Даліо — спрямовувались у фонд «Таблеточки», який допомагає онкохворим дітям. «Логотип ICU Business Books на аудіокнизі означає, що левова частка вартості придбаної аудіокниги перераховується у фонд», — пояснював Костянтин Стеценко.

Після 2022 року в серії з’явилися й українські автори: «Війна та бюджет» Любомира Остапіва та «Мемономіка» Романа Стая та Анни Почкан.

Що обовʼязково треба включити до свого списку?

Економіка з нуля. «Розмови з донькою про економіку» Яніса Варуфакіса та українська книжка «Мемономіка» пояснюють складні речі без формул. Гроші та кризи. «Сучасна теорія грошей» і «Я ж вам казав!» Рендала Рея — про природу грошей, державний борг і те, чому фінансові кризи повторюються. Чому одні країни багатіють, а інші — ні. «Чому нації занепадають?» і «Капітал у XXI столітті» — про роль інституцій, нерівність і накопичення капіталу. Система рішень у житті та інвестиціях. «Принципи» Рея Даліо — засновника одного з найбільших хедж-фондів світу.

Що цей проєкт говорить тим, хто шукає відгуки про ICU?

Ті, хто шукає відгуки про Інвестиційний Капітал Україна, зазвичай перевіряють, як відкривається рахунок, чи прозорі тарифи й чи вчасно надходять виплати. Історія ICU Business Books додає до цієї картини кілька сигналів:

довгостроковість — засновники підтримують проєкт понад 10 років, попри кризи, пандемію та повномасштабну війну;

особиста участь акціонерів ICU — Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко особисто відбирають книжки, які фінансують для видання в Україні;

освіта українців — послідовне вкладання власних грошей задля доступу українців до якісної економічної та бізнес-літератури.

Українці дедалі активніше інвестують: за даними Міністерства фінансів, у 2025 році портфель ОВДП у власності фізичних осіб зріс на 42,6% — до 111,9 млрд грн. Що більше людей інвестує, то важливіше, щоб вони розуміли, як працює економіка.

Усі книжки серії можна переглянути на сайті ICU Business Books.