Максим Іванчук: Пластична операція на собі як мистецтво

У світі пластичної хірургії існують свої герої, і випадок, коли лікар проводить операцію на собі, викликає подив і захоплення. Це явище унікальне. Деякі хірурги стали відомі завдяки такому кроку. Серед них – Максим Іванчук, пластичний хірург, який вирішив оперувати себе за власною методикою.

Максим Іванчук – пластичний хірург, творець унікальних методик, що дозволяють досягти бажаних результатів і скоротити період реабілітації. Його професійний досвід налічує понад десять років, за які він виконав безліч найскладніших операцій, включаючи реконструктивні втручання для пацієнтів з серйозними травмами. Його "золоті руки" подарували впевненість багатьом пацієнтам. Однак рішення провести операцію на собі стало для нього серйозним викликом, підготовка до якого тривала близько трьох років.

Метою операції була корекція лінії нижньої третини обличчя, усунення "другого підборіддя" і створення "кутів молодості" в області нижньої щелепи. У результаті був отриманий більш чіткий шийно-підборідний кут, нижня щелепа сформувала прямий кут з вухом, а шкіра набула здорового тонусу, що призвело до омолоджуючого ефекту.

Пластичний хірург Максим Іванчук поділився, що ідея провести операцію на собі з’явилася у нього давно. Він не довірив би своє обличчя іншому фахівцеві, оскільки впевнений у своїх методах, які дають ідеальний і довготривалий результат за дотримання правил реабілітації. Підготовка включала теоретичне опрацювання, комп’ютерне моделювання, детальне планування і психологічну готовність. Він ретельно оцінив можливі ризики і розробив план дій на випадок ускладнень.

Операція тривала три години і проводилася під місцевою анестезією в його клініці в Дубаї, де він є головним хірургом. Усі етапи пройшли чудово і без ускладнень. Максим Іванчук підтвердив свій статус одного з найкращих фахівців, показавши свої унікальні навички і знання у сфері пластичної хірургі