MAVIC від AMIC: Мережа АЗС AMIC ENERGY та БФ Dignitas оголошують спільну ініціативу на закупівлю сотні дронів

Українці невпинно допомагають Збройним Силам України. Разючі та важливі зусилля з боку населення, не залишають байдужим і бізнес. Та попри регулярні збори та допомогу, потреба у дронах для фронту залишається однією із найактуальніших

Австрійська мережа АЗС AMIC ENERGY та благодійний фонд Dignitas оголошують про запуск спільної благодійної ініціативи – «MAVIC від AMIC».

В рамках благодійної ініціативи «MAVIC від AMIC» 5 гривень за кожного клієнта, що заправить автомобіль будь-яким видом бензину або дизельним пальним, будуть перераховані ПІІ «АМІК УКРАЇНА» на закупівлю дронів DJI MAVIC 3 для потреб ЗСУ. Мета благодійної кампанії – забезпечити захисників та захисниць Збройних Сил України сотнями дронів.

«Ми розуміємо, що технології у війні відіграють велике значення, тому Україна повинна бути на крок попереду країни-окупанта. Дрони – це очі українських захисників: від збору даних та виявлення цілей до забезпечення переваги на полі бою. І бізнес має допомогти Україні повернути власні території, жертвуючи саме технікою, та при цьому, зберігаючи найцінніше, – життя українських військових. Забезпечимо дронами ЗСУ, щоб крізь технологічні очі побачити беззаперечну Перемогу України. Тому раді оголосити про початок благодійної ініціативи у партнерстві з Dignitas Fund» — зазначив Гюнтер Маєр, керуючий директор австрійської мережі АЗС AMIC ENERGY.

«Доки наші військові зосереджені на захисті наших життів, ми маємо щоденно допомагати їм,» - каже Люба Шипович — засновниця благодійної організації Dignitas Fund. «Наша мета - технологічне забезпечення армії й навчання військових. У 21 столітті ми не повинні воювати так, як у першій світовій війні. На перше місце мають вийти технології, а не боротьба ціною людських життів.»

Продовжуємо підтримувати Збройні Сили України та не дамо ворогу сховатися! Заїжджай на AMIC ENERGY та сприяй Перемозі разом з нами!

Довідка:

AMIC ENERGY — австрійська компанія, що є власником мережі з 470 автозаправних станцій роздрібного обслуговування в Австрії, Латвії, Литві, Польщі та Україні. З моменту повномасштабного вторгнення. AMIC ENERGY постійно надає допомогу підрозділам Збройних Сил України, військовим адміністраціям, територіальним громадам різних областей, благодійним організаціям, та вже направлено: понад 300 тис.літрів пального, більше 65 одиниць спеціальних військових пристроїв та апаратний комплекс придушення каналів управління БПЛА ANTIDRON KVSG 6+, військовий одяг та бронежилети, майже 200 туристичних обігрівачів, автомобілі, універсальні мобільні батареї Hama Supreme тощо.

Dignitas (лат. гідність) — благодійний фонд, міжнародна волонтерська група, яка існує з 2023 року. Серед діяльності фонду: технологічна підтримка українських захисників, забезпечення та навчання захисників та рятувальників і реабілітація ветеранів.

Фонд створений великою командою однодумців, серед яких Люба Шипович, Марія Берлінська, Діма Кавун, Лера Голощапова, Антоніна Кумка та вже понад сотня активістів і волонтерів.