Megapolis+ стає ключовим партнером Нової пошти з кобрендингу

Рекламний холдинг Megapolis+ та Нова пошта починають співпрацювати у напрямку розміщення реклами через канали поштового оператора .

Брендам, що прагнуть охопити маркетинговою комунікацією безпрецедентно велику аудиторію клієнтів Нової пошти, Megapolis+ пропонує декілька відповідних інструментів. А саме: розміщення реклами на поштоматах, на пакованні, у примірочних й на плакатах у відділеннях.

· Брендування поштоматів передбачає розміщення логотипа або рекламного меседжа на дверцятах комірки поштоматів. Нова пошта встановлює поштомати в місцях з високою прохідністю, що забезпечує широке охоплення. Аудиторія самих лише користувачів поштоматів перевищує 270 тис. людей на місяць. Послуга надається в національному масштабі (8,7 тис. поштоматів); в містах-мільйонниках з областями (7,5 тис.); в Києві з областю (3,9 тис.).

· Брендування в примірочних — це можливість донести повідомлення бренду в національному масштабі (понад 1300 примірочних) або в містах-мільйонниках (понад 900 примірочних). Носієм реклами є постер формату A3, розміщений всередині примірочної на рівні очей. Оскільки це єдиний рекламоносій в примірочній кімнаті, конкуренції за увагу споживача з боку інших брендів немає. З огляду на склад аудиторії, 30% клієнтів усіх відділень Нової пошти відправляють та отримують товари у категорії «Одяг та взуття».

· Реклама на пакованні та кобрендингове паковання передбачає розміщення логотипа або рекламного повідомлення бренду на фірмових коробках, пакетах та конвертах Нової пошти. Реклама на пакованні забезпечує прямий контакт з цільовою аудиторією Нової пошти. Ба більше, цей контакт може відбуватися багаторазово й тривалий час, адже паковання зазвичай використовується споживачами повторно для різних побутових задач. Кобрендингове паковання — це можливість створити оригінальне паковання під свій бренд і свою аудиторію. Для зручності запас кобрендингового паковання можна зберігати на складі Нової пошти та щомісяця відвантажувати необхідну кількість для надсилання клієнтам вашої компанії.

· Реклама на настінних плакатах у відділеннях — це можливість охоплювати 13 млн людей на місяць в понад 1400 відділеннях по всій країні. В кожному відділенні брендам доступно одне рекламне місце для розміщення плаката формату A1 у клік-рамці. Тривалість рекламної кампанії — від 3 місяців.

"Кобрендинг — потужний маркетинговий інструмент, що поєднує зусилля декількох брендів для досягнення спільних маркетингових цілей. Цей стратегічний альянс може принести значні переваги як для великих, так і малих компаній. Капітал бренду Нової пошти — винятковий. Для рекламодавців співпраця з таким відомим і авторитетним брендом як Нова пошта — це можливість радикально розширити доступ до потрібних аудиторій. А ще — форсувати обізнаність про свій бренд. Але головне — співпраця з Новою поштою є невичерпним джерелом довіри з боку споживачів", — Максим Яблонський, директор з маркетингу Megapolis+.