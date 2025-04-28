Megapolis+ став офіційним партнером з реклами курорту Буковель

Рекламний холдинг Megapolis+ отримав статус офіційного партнера з реклами курорту Буковель. Віднині Megapolis+ займається реалізацією рекламних кампаній на курорті — від традиційних OOH-форматів до нестандартних інтеграцій та спільних проєктів.

Це партнерство — про зручність, системність та високу якість послуг. Воно також відкриває нові можливості для брендів, адже Буковель є найбільшим цілорічним туристичним центром в Україні з постійним потоком гостей. Взимку відвідувачі курорту користуються лижними трасами, сноубордом, тюбінгом, ковзанкою та сноупарком. Влітку на них чекають озеро, велосипедні маршрути, піші прогулянки, гірський картинг, глемпінг, ролердром та ще десятки активностей для всієї родини. Кожна з них — це шанс яскраво й емоційно інтегрувати бренд у дозвілля відвідувачів.

Megapolis+ забезпечує брендам комплексну рекламну присутність на курорті:

Цифрова зовнішня реклама — відеоекрани, цифрові білборди й сітілайти в найбільш помітних місцях Буковелю. Увесь цифровий рекламний інвентар — наразі це 35 носіїв — належить рекламному холдингу, а розміщення на них здійснюється виключно через Megapolis+.

Класична зовнішня реклама — банери, брандмауери, а також брендування окремих зон і елементів інфраструктури: витягів, кас, турнікетів, мостів, колон та іншого.

Нестандартні рекламні інтеграції — можливість органічно поєднати бренд із простором курорту через інсталяції, брендовані конструкції та оригінальні носії.

Megapolis+ пропонує повний комплекс рекламних послуг — від аналітики та розробки рекламних стратегій до медіапланування, виробництва, розміщення й аналізу ефективності кампаній. Окремі послуги можна замовити індивідуально — наприклад, лише розміщення на конкретному носії.

Буковель працює цілий рік. Тепер бренди, які прагнуть долучитися до активного життя курорту, мають доступ до рекламних можливостей завдяки команді, яка чудово розуміє ритм курорту, а також інтереси й потреби його гостей.

Megapolis+ — рекламний холдинг із понад 20 роками досвіду, що створює масштабні кампанії, поєднуючи креатив, виробництво та розміщення, і надає повний спектр послуг: від широкоформатного друку й реклами на транспорті до виробництва та оренди рекламних конструкцій, рекламного дизайну та виготовлення сувенірної продукції.