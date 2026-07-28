Мережа "Ябко" продовжує інвестувати у власний імпорт техніки

У 2025 році компанія офіційно імпортувала та розмитнила майже 70 000 одиниць техніки, а за перше півріччя 2026 року – понад 42 000 одиниць.

У компанії зазначають, що легальний ринок техніки не обмежується лише роботою з дистриб’ютором. Ритейлери можуть також самостійно імпортувати товар, якщо така модель відповідає закону.

"Ми інвестуємо в імпорт власні кошти, щоб не залежати від наявності товару у великих постачальників. Це дає нам більше гнучкості, дозволяє швидше реагувати на запит клієнтів і забезпечувати доступність техніки у магазинах по всій Україні", – пояснив співзасновник мережі Віталій Турковець в ексклюзивному інтерв’ю для NV.ua.

Про мережу "Ябко"

Мережа особливої техніки "Ябко" (ТОВ "Спешлтех") – українська мережа з 12-річним досвідом, що спеціалізується на продажу й сервісному обслуговуванні преміальної мультибрендової техніки. Компанія розвиває формат магазинів особливої техніки з персоналізованим підходом до клієнтів.

У 2025 році "Ябко" офіційно імпортувала та розмитнила майже 70 000 одиниць техніки. У першому півріччі 2026 року цей показник перевищив 42 000 одиниць та включає близько 27 000 телефонів.

Компанія "Ябко" входить до переліку великих платників податків. За шість місяців 2026 року "Ябко" сплатила до бюджету 356 млн грн. У 2025 році компанія сплатила 449 млн грн податків.