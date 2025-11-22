Мінекономіки, довкілля та сільського господарства відзначило внесок KSG Agro у зміцнення агросектору України

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства відзначило внесок KSG Agro у зміцнення агросектору України. Про це повідомила пресслужба агрохолдингу із посиланням на вітальний лист за підписом міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболєва.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства відзначило внесок KSG Agro у зміцнення агросектору України.

У листі міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболєва колективу агрохолдингу на імʼя голови Ради директорів KSG Agro Сергія Касьянова, зокрема зазначається:

"Сьогодні у важкі воєнні часи українські аграрії своєю працею забезпечують продовольчу безпеку держави, формують експортний потенціал і підтримують економіку. Ваша управлінська далекоглядність, здатність ухвалювати виважені рішення й ефективно організовувати роботу - запорука стабільності підприємства та розвитку всієї галузі. Висловлюю щиру вдячність за Вашу працю, відповідальність і внесок у зміцнення аграрного сектору. Бажаю подальших успіхів, нових інвестиційних можливостей і стабільних результатів на благо України!".

"Ми щиро вдячні очільнику Мінекономіки, довкілля та сільського господарства за високу оцінку результатів праці українських аграріїв в цілому і нашої зокрема. Якщо брати основний напрямок діяльності нашого холдингу - свинарство, то дуже значним досягненням є те, що, незважаючи на важкі воєнні умови, українські свинарі на 96% забезпечують українців якісною свининою, - зазначив голова Ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов. - Ми усвідомлюємо свою відповідальність за продовольчу безпеку України і безпосередньо свого рідного регіону - прифронтової Дніпропетровщини, чиї потреби у свинині ми покриваємо на понад 80%. При цьому ми входимо до ТОП-5 вітчизняних виробників свинини та робимо свій вагомий податковий внесок в обороноздатність України та стабільність економіки - наш агрохолдинг у 2025 р. увійшов до ТОП-100 українських компаній платників податків. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх українських аграріїв та своїх колег по агрохолдингу з професійним святом - Днем працівників сільського господарства. У надважкі воєнні часи саме ви допомагаєте Україні вистояти, забезпечуючи продовольчу безпеку кожного українця. Низький уклін за вашу самовіддану працю, мужність і невтомність".

Як повідомлялося раніше, за результатами першого півріччя 2025 р. KSG Agro вдвічі збільшив виручку від реалізації продукції свинарства у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - з 3,5 млн. дол. до 7,1 млн. дол.

Це стало можливим завдяки стратегії вертикальної інтеграції, яку холдинг почав реалізовувати ще задовго до повномасштабної війни. За словами Сергія Касьянова, у воєнний період вертикально інтегрований бізнес стійкіший, оскільки може ефективніше диверсифікувати ризики.