Не лише для гір – як пуховик став невід'ємною частиною стилю?

Пуховик створювався як захист від складних погодних умов для гірськолижного спорту, екстремального відпочинку. Тож більше був орієнтований на функціональність ніж на дизайн. Але коли вулиці мегаполісів стали диктувати свої стилі та настрої, мода переосмислила верхній чоловічий одяг під кутом функціональності та практичності. Таким чином, пуховики перемістилися з гірських маршрутів у модні гардероби чоловіків як універсальний варіант на будь-який випадок.

Fashion-дизайнери поєднали outdoor технологій та якісне ефективне утеплення з сучасним дизайном, створивши комфортні та водночас стильні силуети – ідеальний баланс для активного міського чоловіка. Технології забезпечують виробам легку вагу, водонепроникність, теплозбереження. А різноманітність фасонів та форм робить їх основою для модних образів у стилях street style, urban-casual, sport chic та smart-casual.

Чому саме пуховик став уособленням модних тенденцій

Осінньо-зимовий сезон – це пора холодів і час для модних експериментів з багатошаровістю. Нову колекцію пуховик знайдеш на modivo.ua. Різноманітність пропозицій за формою, кроєм, забарвленням дає можливість підібрати свою модель, яка стане основою для безлічі стилізацій, щоб підкреслити індивідуальність та стиль.

Чому пуховики:

Комфорт – вільний крій ідеально підходить для багатошаровості, дозволяє одягати під низ будь-який одяг, навіть діловий костюм.

Різноманітність дизайну – дизайнери грають з об’ємом, текстурами та кольорами від чорного і барвистих відтінків до молочного, глянцеві та матові фактури, стібка.

Універсальність – поєднується з усіма видами сезонного одягу та взуття як основа образів різних стилів.

Утеплення – традиційно це натуральний пух та перо у співвідношенні від 70/30% для зими и трохи менше для осені. Не менш популярними є синтетичний наповнювач, що майже не поступається у теплозбереженні.

Як комфортний пуховик зробити стильним акцентом?

Коли стиль є синонімом комфорту та функціональності, універсальною базою для осінньо-зимових стилізацій стають пуховики. Вони пропонуються в різних варіаціях: чіткі структуровані силуети, оверсайз, спортивні, елегантні, короткі, подовжені, з каптурами та об’ємним коміром-стійкою. Така різноманітність дозволяє підібрати варіант під будь-який стиль від елегантного до streetwear.

У стилі smart-casual чорний подовжений пуховик з прямим графічним силуетом, коміром-стійкою стане ефектним доповненням до ділового костюму офісного луку. Для кежуал-стилізацій відмінно підходить модель у синьому кольорі з глянцевою фактурою, яка ефектно поєднується зі светром та бежевими вовняними брюками. Або стьобана коротка пухова куртка з білим світшотом та сірими джогерами. Oversize-фасони з об’ємними каптурами комбінуються у багатошарові street style луки: сорочка, худі з великим лого, штани-карго, високі черевики. Моделі яскравих кольорів або з контрастними вставками додають образу спортивної динамічності.

Як вибрати пуховик, щоб комфортно та актуально?

Останній модний тренд – створення модульного гардеробу, де кожна річ пасує до іншої. У таку тенденцію чудово вписується пуховик. Правильно вибрана модель стане універсальною основою для безлічі стилізацій. Для цього потрібно вибрати фасон, який буде доречний у різних ситуаціях, що відповідають вашому образу життя, та поєднуватися з іншими речами.

Але щоб виглядати стильно та впевнено, потрібен комфорт. Тож, крім дизайну, важливо звертати увагу на матеріал, рівень захисту від негоди, тип та ступінь утеплення.