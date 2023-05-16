Нова акція "Кіберпанк 2023" від Фавбет

Бери участь в ульотній акції Кіберпанк 2023 від топового казино Фавбет. Кинь виклик майбутньому - пройди 4 місії та отримай солідний куш

Кіберпанк 2023 від казино Фавбет: умови нової акції

Топове казино Фавбет пропонує шанувальникам азартного софту цікаву акцію. "Кіберпанк-2023" - це вигідна пропозиція, в рамках якої гемблери можуть зірвати солідний куш. Популярне Favbet казино завжди відрізнялося різноманітністю бонусних пропозицій. На офіційному сайті в розділі Акції відображаються всі доступні бонуси, якими можна скористатися після авторизації в системі.

Новий формат акції - "Кіберпанк 2023"

Цю пропозицію адміністратори офіційного сайту активують на період із 10 квітня по 2 липня. Усі бажаючі клієнти, які вже зареєстровані на платформі, можуть проходити місії зі щотижневими квестами. У рамках розіграшу клієнти мають шанс отримати бонуси та якісні гаджети. Також передбачено благодійний аспект, де збираються кошти для ЗСУ, основна ціль – це закупити сучасне обладнання.

Цікаві факти про нову акцію

Під час створення цього проекту, розробники орієнтувалися на топові ігри польської студії Project Red. Під час створення багаторівневого квесту, використали модернізований сюжет, візуальні ефекти та створили світ кіберпанку з українськими мотивами. Для музичного супроводу залучили лідера рок-гурту, який зараз служить у ЗСУ, Женю Галича. Його голос став своєрідним супроводом, співак озвучує деталі місії та умови переходу до наступного рівня.

Правила акції

Клієнтам пропонують чотири місії. Кожна з них включає 36 квестів. Тривалість раунду – три тижні. Залежно від тижня, на який припадає раунд, ставляться різні завдання:

На першому етапі збирають гроші на тепловізор. Раунд називається "Той, хто бачить у темряві". Це обладнання допоможе українським військовим розглядати ворогів уночі. Місія два - це збір на дрони. Називається вона "Зверху видно все". Обладнання допоможе бачити та фіксувати ворогів на великих відстанях та точно наводити зброю. Третій раунд - "Падіння Шахеда". У його рамках здійснюватиметься збір на антидронову зброю. Воно необхідно для того, щоб ліквідовувати ворожі безпілотники. На четвертому етапі, який називається "Люди майбутнього", здійснюється збір для поранених бійців. Ці кошти допоможуть військовим відновитися та повернутися до звичного життя.

Кожен раунд супроводжується квестами, що проходять зареєстровані учасники. Крім донатів, що супроводжуються, у клієнтів з'являється більше шансів на участь у фінальному розіграші.

3 липня проведуть фінальні розіграші, у яких передбачено 20 дорогих подарунків для найкращих учасників. Клієнти можуть розраховувати на виграш сучасного ноутбука, ігрової консолі, техніки Apple, шоломів віртуальної реальності та інших цінних подарунків.

Усі правила акції зафіксовані на сторінці казино "Фавбет". Зазначимо, що компанія регулярно проводить такі акції. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України адміністратори ресурсу активно проводять різні збори коштів, пропонують турніри, розіграші, акції для допомоги ЗСУ.