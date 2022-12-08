Новий проект фонду "Україна в огні" та Національної агенції стратегічних комунікацій

Головне “вундерваффе” України – згуртованість, самоорганізація та вміння самостійно приймати рішення і брати на себе відповідальність. Там де не встигає держава – завжди з’являються відповідальний бізнес та простий українець, які миттєво реагують на потреби ЗСУ, а значить країни.

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Фонд "Україна в огні" та Національна Агенція стратегічних комунікацій (НАСК) з перших місяців повномасштабного вторгення РФ – виконують гуманітрані місії та реалізовують спеціальні проекти, які дають миттєвий ефект на фронті і підвищують боєздатність нашої армії.

Наш новий проект, який повинен закрити потреби вздовж усієї лінії фронту – мобільний шиномнтаж. Проблема давно була очевидною: цивільні пікапи, джипи та буси не мають систем автоматичної підкачки шин. На лінії зіткнення нема діючих СТО з шиномонтажами. У найкращому випадку вони знаходяться в 50 -70 кілометрах від фронту. А тепер до дефіциту стаціонарних шиномонтажів додалася відсутність електроенергії.

Проколота або порізана шина на фронті це величезна проблема, яка призводить до втрати техніки, мобільності підрозділів і навіть людських втрат. Неважливо яке в тебе вундерваффе, якщо ти не можеш дістатися фронту і виконати завдання.

Наша мета – якнайшвидше передати бойовим підрозділам мобільні шиномонтажі з усіма розхідними матеріалами. За потреби наш фонд також готує персонал. В ідеалі, кожен великий підрозділ повинен мати мобільний шиномонтаж з навченим персоналом.

Просте рішення в потрібному місці і в потрібний час – це те на чому спеціалізується фонд "Україна в огні" та НАСК. Ми впевнені, що в дуже короткий термін ми зможемо надати ЗСУ достатню кількість мобільних шиномонтажів і перейдемо до нових проектів, які зроблять нашу армію ще більш ефективною та боєздатною. Наразі ми готоуємо перший мобільний шиномонтаж!