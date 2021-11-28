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Айфон 12: интересные решения, возможности и преимущества
Айфон 12 стал самой популярной моделью в линейке смартфонов Apple 2020 года. Новинка получает высокие оценки экспертов и положительные отзывы пользователей.
Для многих пользователей смартфоны выполняют роль полноценного рабочего инструмента, при помощи которого развивается бизнес и карьера в разных сферах. В таких условиях требования к техническим характеристикам и надежности очень высоки. Согласно маркетинговым исследованиям, пользователи, которые используют мобильный телефон в качестве устройства для работы, отдают предпочтение продукции Apple. Американский бренд уверенно удерживает верхние позиции в рейтингах производителей цифровой электроники.
Причины популярности Айфонов
Высокий спрос на смартфоны Apple базируется на нескольких особенностях:
- надежность и долговечность. Устройства бренда работают безотказно даже в руках неопытных пользователей;
- эргономичность. Форма и размеры, расположение кнопок продуманы до мелочей;
- функционал и производительность.
В линейке 2020 года самые высокие ожидания были связаны с Айфоном 12. Презентации новинки предшествовало большое количество прогнозов и слухов. После ее выпуска многие были разочарованы, поскольку из-за ажиотажа сформировались завышенные ожидания. Но страсти утихли, эксперты и пользователи смогли оценить модель и проверить ее на практике.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Интересные решения в Айфоне 12
В этой модели бренд вернулся к удачному дизайну Айфона 4 с рублеными гранями. Все модели 2020 года оснащены панелями на органических светодиодах. Изображения на экране стали еще более контрастными и яркими. На защитном олеофобном покрытии не образуются царапины и следы от пальцев.
Кардинально увеличились производительность (на 40%) и энергоэффективность (на 30%). Айфон 12 укомплектован сверхмощным процессором А14 "Бионик". Он функционирует с поддержкой нейронной системы, способной обрабатывать триллионы операций за секунду. Чип создан по революционному 5-нанометровому техпроцессу.
Интересные решения операционной системы:
- новый формат отображения виджетов;
- закрепленный диалоги;
- блиц и фрагменты приложений. Теперь фокусироваться на выделенных задачах намного удобнее.
Смартфон поддерживает стандарт 5G. В модели улучшены многие датчики.
Высокие оценки получает ночной режим на обеих камерах. Он активизируется автоматически при изменении освещения. В модели много усовершенствований, которые отражаются на качестве фото и видео. Айфон 12 станет удачным выбором для пользователей, которые планируют создавать визуальный контент.