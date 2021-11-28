Айфон 12: интересные решения, возможности и преимущества

Айфон 12 стал самой популярной моделью в линейке смартфонов Apple 2020 года. Новинка получает высокие оценки экспертов и положительные отзывы пользователей.

Для многих пользователей смартфоны выполняют роль полноценного рабочего инструмента, при помощи которого развивается бизнес и карьера в разных сферах. В таких условиях требования к техническим характеристикам и надежности очень высоки. Согласно маркетинговым исследованиям, пользователи, которые используют мобильный телефон в качестве устройства для работы, отдают предпочтение продукции Apple. Американский бренд уверенно удерживает верхние позиции в рейтингах производителей цифровой электроники.

Причины популярности Айфонов

Высокий спрос на смартфоны Apple базируется на нескольких особенностях:

надежность и долговечность. Устройства бренда работают безотказно даже в руках неопытных пользователей;

эргономичность. Форма и размеры, расположение кнопок продуманы до мелочей;

функционал и производительность.

В линейке 2020 года самые высокие ожидания были связаны с Айфоном 12. Презентации новинки предшествовало большое количество прогнозов и слухов. После ее выпуска многие были разочарованы, поскольку из-за ажиотажа сформировались завышенные ожидания. Но страсти утихли, эксперты и пользователи смогли оценить модель и проверить ее на практике.

Интересные решения в Айфоне 12

В этой модели бренд вернулся к удачному дизайну Айфона 4 с рублеными гранями. Все модели 2020 года оснащены панелями на органических светодиодах. Изображения на экране стали еще более контрастными и яркими. На защитном олеофобном покрытии не образуются царапины и следы от пальцев.

Кардинально увеличились производительность (на 40%) и энергоэффективность (на 30%). Айфон 12 укомплектован сверхмощным процессором А14 "Бионик". Он функционирует с поддержкой нейронной системы, способной обрабатывать триллионы операций за секунду. Чип создан по революционному 5-нанометровому техпроцессу.

Интересные решения операционной системы:

новый формат отображения виджетов;

закрепленный диалоги;

блиц и фрагменты приложений. Теперь фокусироваться на выделенных задачах намного удобнее.

Смартфон поддерживает стандарт 5G. В модели улучшены многие датчики.

Высокие оценки получает ночной режим на обеих камерах. Он активизируется автоматически при изменении освещения. В модели много усовершенствований, которые отражаются на качестве фото и видео. Айфон 12 станет удачным выбором для пользователей, которые планируют создавать визуальный контент.