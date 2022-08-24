Офіційне повідомлення ПрАТ "Датагруп" в "Delo.ua"

ПрАТ “Датагруп” повідомляє, що з 01.09.2022 року впроваджує нові тарифи (тарифні плани) для фізичних осіб.

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Інформацію про нові та змінені тарифи та послуги ПрАТ "ДАТАГРУП" можна отримати на сайті https://www.datagroup.ua та звернувшись до Контакт-центру за номером 0 800 21 00 00.