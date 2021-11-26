Офисные кресла в магазине kupistul.ua

Ежедневно работник офиса просиживает на своем месте примерно 7 или 8 часов. Даже если учитывать наличие нескольких перерывов, это достаточно долгое время. Поэтому очень важно, чтобы кресла офисные были максимально комфортными, поддерживали спину, давали отдых поясницы, позволяли мышцам расслабиться. Чем уютнее будет сотруднику, тем лучше он сможет работать, выполнять свои задачи качественно, не отвлекаясь на различные неудобства.

Офисные кресла должны быть красивыми, сочетаться с интерьером, но вместе с тем быть эргономичными и функциональными. Первым делом нужно обращать внимание на их оснащение. Удобные спинки с регулируемыми механизмами, наличие подлокотников, мягкое сидение позволят сохранить здоровье позвоночника, костей, суставов, устранят головные боли и зажимы в шейном позвонке. В офисную мебель нужно вкладывать, не жалея средств, так как этим вы делаете хорошо себе и своему бизнесу. Это самая лучшая, выгодная инвестиция, которую только можно себе представить.

Разновидности офисных кресел

Существует несколько видов офисных кресел, которые разделяются в зависимости от применения:

В рабочей зоне. Там обычно находятся сотрудники, которые выполняют рабочие задачи, общаются, проводят переговоры, собеседования с партнерами и клиентами. Сидеть много часов на одном месте неудобно. К концу дня работник чувствует усталость и желание поскорее добраться домой. Чтобы у него так же было желание вернуться на работу и продолжить свою деятельность, необходимо подобрать для него офисное кресло, которое будет максимально комфортным. В кабинете директора. Это особое место — лицо всей компании. Каждая деталь, каждый элемент мебели и декора должны показывать состоятельность фирмы, ее достаток и благополучие. Поэтому на офисном кресле для кабинета начальника не стоит экономить. Можно даже заказать модель по индивидуальному чертежу из дорогостоящих солидных материалов. В месте ожидания. В холлах или приемных скапливается большое количество людей, которые ожидают своей очереди, чтобы получить услугу или купить продукт. Очень важно оснастить помещение удобными креслами, в которых посетители смогут отдохнуть, почувствуют заботу руководителя компании о них и непременно вернутся еще. Таким образом, вы увеличите количество клиентов и заслужите хорошую репутацию.

Стоит обращать внимание не только на дизайн кресел, но и на их функции, эргономичность. Офисная мебель может много рассказать об отношении руководителя к своим подчиненным и клиентам. Она производит впечатление на каждого, кто так или иначе столкнется с компанией, побывает в ее офисных помещениях. Чтобы не ударить в грязь лицом, к выбору офисных кресел нужно подойти особенно серьезно.

Подбор кресел для персонала и клиентов

Для персонала подойдут кресла, оснащенные всеми возможными функциями, которые повышают комфорт и позволяют чувствовать себя хорошо. От того, насколько работнику будет удобно сидеть, зависит его продуктивность, производительность. Если же ему будут мешать неудачно встроенные подлокотники, или сидение будет слишком большим, маленьким, то это послужит негативным отвлекающим фактором.

Если речь идет о сотрудниках, не стоит закупать одинаковые кресла на весь персонал. Подберите индивидуально мебель для каждого, чтобы работники чувствовали заботу и уважение к себе. Это позволит создать максимально комфортное рабочее место, где каждый человек будет ощущать домашний уют.

Лучшими считаются кресла:

С регулируемой спинкой. Можно настроить ее высоту, глубину посадки, сделать удобную поддержку для поясницы — индивидуально для каждого. Колесами. Кресла на колесиках легко передвигаются по офису. Чтобы взять нужный предмет с другого конца стола или подойти к сотруднику, не обязательно вставать и делать лишние телодвижения, отвлекаться на это. Синхромеханизмом. Благодаря ему спинка буквально сливается со спиной работника — наклоняется вместе с ним, реагирует на любые движения. Таким образом, позвоночник полностью отдыхает, и к концу дня в теле не будет никаких неприятных ощущений. Прочной тканью. Материал обивки подвержен постоянному трению, поэтому он должен быть максимально прочным, стойким к истиранию, прочим механическим воздействиям. С подлокотниками. Они позволяют удобно сложить руки, снять с них нагрузку во время работы.

Что касается кресел для клиентов, то они должны быть максимально практичными, комфортными и недорогими. Обычно для оснащения помещений, где ожидают посетители, выбирают кресла одного цвета в тон стенам, полу, другим предметам интерьера, чтобы создать благоприятное впечатление. Они могут быть стандартных размеров, компактные, занимающие минимум места, без усложненных функций. Такие кресла должны быть мягкими, удобными, но без колесиков, стационарные.

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