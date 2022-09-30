Огляд американського бренду Elizabeth Arden

Elizabeth Arden – американська компанія, яка понад 100 років виробляє якісну декоративну та доглядову косметику, парфумерію. Саме завдяки цьому бренду вдалося докорінно змінити відношення до мейкапу, догляд за обличчям став ознакою витонченості.

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Elizabeth Arden – американська компанія, яка понад 100 років виробляє якісну декоративну та доглядову косметику, парфумерію. Саме завдяки цьому бренду вдалося докорінно змінити відношення до мейкапу, догляд за обличчям став ознакою витонченості.

Феномен бренду: що зробила Елізабет Арден для жінок

З самого початку існування клієнтами салону засновниці бренду були виключно заможні жінки. Вони могли собі дозволити розкіш. Саме компанією Elizabeth Arden був запроваджений чотириетапний догляд за шкірою. Він містив:

Очищення. Тонізацію. Зволоження. Живлення.

Під ці потреби почали випускатися необхідні засоби. Крім революційної методики догляду, молода косметологиня також особливу увагу приділяла пакованню своєї продукції. Дизайн розроблявся спільно з художниками тих часів.

Засоби для догляду та макіяжу Elizabeth Arden

У каталозі бренду завжди була доступна виключно якісна продукція, виготовлена з ретельно відібраної сировини. У цьому проявлялося істинне розуміння того, що хоче жінка. Компанії вдавалося задовольнити кожну клієнтку.

За часів Елізабет Арден відношення до макіяжу було досить дивним. Тоді вважалося, що фарбуються лише жінки легкої поведінки. Завдяки використанню чудово продуманої реклами та правильної подачі вдалося показати позитивні риси декоративної косметики. Її позиціювали як елемент розкошів, багатства. Причому були запропоновані досить сміливі рішення, наприклад червона помада.

Сьогодні Elizabeth Arden – це трендові колекції декоративної косметики, у яких є все необхідне для створення доглянутого та привабливого образу.

Компанія пропонує дійсно чудодійні засоби з догляду. Один із них – восьмигодинний крем, який став справжнім хітом. Причому цікаво, що рецептуру цього бальзаму розробили не для людей, а для тварин. Засновниця бренду дуже любила коней. Випадок показав ефективність у загоєнні невеликих поранень. Дещо пізніше лінійка «8 годин» суттєво розширилась.

Витончена парфумерія бренду з’явилася в 1939 році. Основний акцент зроблений на квітково-альдегідні композиції. Топовим став продукт It’s You. Чудернацький флакон, безперечно, також привертав до себе увагу.

Серед відомих ароматів є ще й такі:

5th Avenue. Він створений на честь однойменної вулиці в Нью-Йорку, адже саме там з’явився перший салон відомого сьогодні бренду. White Tea. Квітково-деревна композиція, яка підкреслює романтичність своєї власниці. Тут є свіжі морські ноти та соковитий мандарин, легкі відтінки пряних спецій і гіркий білий чай. Untold – це символ жіночої чуттєвості, краси та загадковості. Ця білоквіткова парфумована вода здатна перенести у світ бажань.

Колекція парфумів, декоративної косметики, доглядових засобів Elizabeth Arden – це ваша можливість отримати найкращий догляд і привернути до себе увагу.