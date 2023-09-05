Огляд виробників жалюзі: переваги та недоліки

Жалюзі – сучасні системи, які широко використовуються для захисту від сонячних променів та від сторонніх поглядів. Їх обирають завдяки багатьом особливостям, серед яких варто назвати практичність, легкість в експлуатації та довговічність.

Виготовленням жалюзі займається не одна компанія, тому покупцям складно обрати найкращий варіант. У кожного виробника є свої переваги та недоліки. Про це і піде мова в статті. Ми порівняємо виробників за кількома критеріями:

цінова політика,

замовлення та монтаж,

відгуки Гугл,

інші відгуки,

соціальні мережі,

«Наші роботи»,

кейси компанії.

Також ми нарахуємо бали та підіб’ємо підсумки.

«Алсер»

цінова політика – вартість виробів завищена. Для багатьох покупців важливий саме цей аспект, отже, слід розглянути інші варіанти; 1 бал

замовлення та монтаж – на сайті покупцям пропонують лише функціонал виклику замірника. Замовити вироби самостійно неможливо. Можна лише залишити номер телефону, щоб представник компанії пізніше зателефонував; 5 балів

відгуки Гугл – на багатьох філіях розміщені відгуки з високою оцінкою; 10 балів

інші відгуки – на сайті є платформа відгуків, яка прив’язана до Фейсбуку. В цьому є одна проблема: у більшості акаунтів немає аватарки та й переглянути профіль людей, які залишили відгуки, неможливо. Це дуже підозріло і схоже на те, що це боти; 7 балів

соціальні мережі – у компанії «Алсер» є активний профіль в Інстаграмі на 24000 підписників та у Фейсбуці на 1600 підписників; 10 балів

«Наші роботи» та кейси компанії – такі розділи є, але в них немає відомих компаній чи проєктів. 7 балів

Разом – 40 балів

цінова політика – ціни на жалюзі та ролети цілком доступні; 5 балів

замовлення та монтаж – передбачена можливість виклику замірника та замовлення виробів на офіційному сайті компанії; 10 балів

відгуки Гугл – на 6 філіях по країні знайшли 73 відгуки. Середня оцінка – 4,5. Це гарний показник; 7 балів

інші відгуки – на платформі для відгуків, прив’язаної до Фейсбуку, багато справжніх відгуків від реальних людей. На їхню сторінку можна перейти та навіть надіслати повідомлення; 10 балів

соціальні мережі – є активний профіль на Інстаграм на 4600 підписників та Фейсбук на 1600 підписників; 7 балів

«Наші роботи» та кейси компанії – такі розділи є. В блоці кейсів можна побачити фото з Бек-офісу Укрсиббанку, АЗС БРСМ, Кіберцентру UA30 та багато інших. 8 балів

Разом – 47 балів

«Sunset»

цінова політика – вартість сонцезахисних систем прийнятна; 5 балів

замовлення та монтаж – на сайті передбачений функціонал виклику замірника. Самостійно замовити вироби неможливо; 5 балів

відгуки Гугл – профіль з 20-ма відгуками та середньою оцінкою 4,3; 5 балів

інші відгуки – власної платформи на сайті компанії немає. В інтернеті можна знайти небагато різних відгуків; 2 бали

соціальні мережі – є профіль в Інстаграм на 130 підписників, але він неактивний; 2 бали

«Наші роботи» та кейси компанії – на офіційному сайті немає жодних відомих клієнтів. Розділ «Наші роботи» присутній. 5 балів

Разом – 24 бали

«Пройом»

цінова політика – ціни на жалюзі невисокі; 3 бали

замовлення та монтаж – можливий лише виклик замірника. Самостійне замовлення виробів неможливе; 5 балів

відгуки Гугл – філій на Гугл картах немає. Взагалі невідомо, де знаходиться ця компанія, оскільки на сайті навіть немає адреси; 1 бал

інші відгуки – є розділ відгуків зі скріншотами листів від клієнтів. В інтернеті ми знайшли інформацію про те, що компанія співпрацює з РФ; 1 бал

соціальні мережі – нічого немає; 1 бал

«Наші роботи» та кейси компанії – розділ «Наші роботи» присутній, але відомих клієнтів немає. 5 балів

Разом – 16 балів

«MANOV»

цінова політика – низькі ціни на жалюзі; 10 балів

замовлення та монтаж – компанія не надає послуги з замірів та з монтажу. Клієнтам пропонують лише функціонал замовлення сонцезахисних систем; 5 балів

відгуки Гугл – є профіль з 70-ма відгуками. Це позитивний момент. Середня оцінка – 3,9; 5 балів

інші відгуки – під товарами є відгуки, але чи вони реальні, важко перевірити, оскільки функціонал не прив’язаний до соціальних мереж. Неможливо зрозуміти, хто залишив відгуки: боти чи справжні покупці; 5 балів

соціальні мережі – профіль в Інстаграм на 6500 підписників, але останній пост був опублікований у 2021 році; 6 балів

«Наші роботи» та кейси компанії – нічого немає. 1 бал

Разом – 32 бали

«Київ Стиль»

цінова політика – прийнятні ціни на жалюзі; 5 балів

замовлення та монтаж – на сайті неможливо замовити вироби чи викликати замірника на об’єкт. Є лише опція «Замовити дзвінок»; 5 балів

відгуки Гугл – профіль з 11-ма відгуками та середньою оцінкою 2,8; 2 бали

інші відгуки – відгуків досить багато. Справжність відгуків складно перевірити. Цілком можливо, що є й боти; 5 балів

соціальні мережі – нічого немає; 1 бал

«Наші роботи» та кейси компанії – під товарами є блоки виконаних робіт, але з невеликою кількістю фотографій. 3 бали

Разом – 21 бал

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновки та вирішити, де краще обирати жалюзі та здійснювати покупки. В статті ми все детально розглянули та розповіли важливу інформацію. Серед багатьох пропозицій можна обрати виробника, який пропонує хороші умови для клієнтів та гарантує високу якість продукції.