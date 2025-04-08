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Оголошено переможців Українського відбору на міжнародний конкурс Креативності в Каннах (Cannes Young Lions & Young Marketers Competition)

Young Lions Competitions 2025
70 команд і 140 амбітних креативників та маркетологів прийняли участь в цьогорічному відборі

Young Lions Competitions 2025 — найпрестижніший міжнародний конкурс для молодих креаторів та маркетологів у віці до 30 років, який дає можливість заявити про себе на міжнародній арені. Цього року українські таланти змагалися у чотирьох категоріях: PR, Print, Design та Young Lions Marketers. 

70 команд і 140 амбітних креативників та маркетологів прийняли участь в цьогорічному відборі. На реалізацію завдання у кожної команди було 24 години, працювали за реальним брифам від потужних українських бізнесів: Kormotech, Megapolis+. Партнером конкурсу в цьому році також став Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

В конкурсі молодих Маркетологів команди створювали продукт/сервіс/комунікаційну стратегію з експансії українського бренду в Європу за брифом Kormotech.

В конкурсі DESIGN, за підтримки Megapolis+, команди працювали над переосмисленням айдентики Київського Метро як культурного простору.

В конкурсах PRINT та PR учасники були забрифовані на розробку ідей для комунікації, що допоможе підліткам усвідомити важливість відповідального використання води. Учасники шукали креативні рішення, які розповідали б про її шлях у міському і сільському середовищі, а також звертали увагу на проблему забруднення водних ресурсів під час війни та виклики, з якими стикається Україна в умовах обмеженого доступу до чистої води.

Результати роботи оцінювало міжнародне журі — переможці Канн, або члени журі Канн. Категорію Young Lions Marketers оцінювали топові українські маркетологи. 

Переможці Young Lions Competitions 2025 

Категорія Design: 

Фото 2 — Оголошено переможців Українського відбору на міжнародний конкурс Креативності в Каннах (Cannes Young Lions & Young Marketers Competition)

  1. Даша Шаблієнко та Валерія Ігнатюк,  7.4 points.
  2. Владислава Домченко та Владислав Ковтун, 6 points.
  3. Станіслав Калагарець та Володимир Хоменко, 5.9 points.

Шорт-ліст можна побачити за лінком.

Категорія Print:  

Фото 3 — Оголошено переможців Українського відбору на міжнародний конкурс Креативності в Каннах (Cannes Young Lions & Young Marketers Competition)
  1. Олена Лівшук та Аліна Максимів, 6.92 points.
  2. Крістіна Шпетна та Аліса Малишева, 6.84 points.
  3. Ігор Гавруш та Віталій Клименко, 6.84 points.

Шорт-ліст можна побачити за лінком.

Категорія PR:  

Фото 4 — Оголошено переможців Українського відбору на міжнародний конкурс Креативності в Каннах (Cannes Young Lions & Young Marketers Competition)
  1. Ігор Чубаров та Руслан Івахненко, 7.48 points.
  2. Інна Ковальчук та Аліса Меженська, 7.36 points.
  3. Рита Фломбоім та Володимир Алєксєйченко, 6.78 points.

Шорт-ліст можна побачити за лінком.

Переможці Young Marketers Competitions 2025 

Фото 5 — Оголошено переможців Українського відбору на міжнародний конкурс Креативності в Каннах (Cannes Young Lions & Young Marketers Competition)
  1. Микита Хайрудінов та Анастасія Руденко, 7.33 points.
  2. Валерія Купрейчук та Наталія Петренко, 7.18 points.
  3. Самійло Шмайцер та Анастасія Головня, 7.07 points.

Шорт-ліст можна побачити за лінком.

Що далі?  

Команда, яка посіла перше місце у кожній категорії, заслуговує на можливість представити Україну на міжнародному фіналі Young Lions Competitions у Каннах. Це шанс представити Україну на глобальному рівні та позмагатися з найкращими молодими талантами з усього світу. 

Організатори: Young Lions Competitions 2025 в Україні організований офіційним представництвом LIONS в Україні за підтримки клубу Арт-директорів України (ADC*UA), ISD Group, Projector Institute, ВРК, CIAU.  

Детальніше про офіційні правила цьогорічного конкурсу можна дізнатися на офіційних сторінках:  

Design, Print, PR: https://creativity.in.ua/konkursy-molodyh-kreatorov/ 

Young Lions Marketers: https://creativity.in.ua/konkurs-molodyh-marketologiv/ 

Команди, які зайняли перше місце зможуть представити Україну на Міжнародному фестивалі креативності Cannes Lion у Франції, за наявності необхідних документів для перетину українського кордону, наявності дійсних документів для перебування в Шенгенській зоні, та відсутність будь-яких заборон на подорожі та перебування в країнах Європи. 