Оголошено переможців Українського відбору на міжнародний конкурс Креативності в Каннах (Cannes Young Lions & Young Marketers Competition)

Young Lions Competitions 2025 — найпрестижніший міжнародний конкурс для молодих креаторів та маркетологів у віці до 30 років, який дає можливість заявити про себе на міжнародній арені. Цього року українські таланти змагалися у чотирьох категоріях: PR, Print, Design та Young Lions Marketers.

70 команд і 140 амбітних креативників та маркетологів прийняли участь в цьогорічному відборі. На реалізацію завдання у кожної команди було 24 години, працювали за реальним брифам від потужних українських бізнесів: Kormotech, Megapolis+. Партнером конкурсу в цьому році також став Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

В конкурсі молодих Маркетологів команди створювали продукт/сервіс/комунікаційну стратегію з експансії українського бренду в Європу за брифом Kormotech.

В конкурсі DESIGN, за підтримки Megapolis+, команди працювали над переосмисленням айдентики Київського Метро як культурного простору.

В конкурсах PRINT та PR учасники були забрифовані на розробку ідей для комунікації, що допоможе підліткам усвідомити важливість відповідального використання води. Учасники шукали креативні рішення, які розповідали б про її шлях у міському і сільському середовищі, а також звертали увагу на проблему забруднення водних ресурсів під час війни та виклики, з якими стикається Україна в умовах обмеженого доступу до чистої води.

Результати роботи оцінювало міжнародне журі — переможці Канн, або члени журі Канн. Категорію Young Lions Marketers оцінювали топові українські маркетологи.

Переможці Young Lions Competitions 2025

Категорія Design:

Даша Шаблієнко та Валерія Ігнатюк, 7.4 points. Владислава Домченко та Владислав Ковтун, 6 points. Станіслав Калагарець та Володимир Хоменко, 5.9 points.

Шорт-ліст можна побачити за лінком.

Категорія Print:

Олена Лівшук та Аліна Максимів, 6.92 points. Крістіна Шпетна та Аліса Малишева, 6.84 points. Ігор Гавруш та Віталій Клименко, 6.84 points.

Шорт-ліст можна побачити за лінком.

Категорія PR:

Ігор Чубаров та Руслан Івахненко, 7.48 points. Інна Ковальчук та Аліса Меженська, 7.36 points. Рита Фломбоім та Володимир Алєксєйченко, 6.78 points.

Шорт-ліст можна побачити за лінком.

Переможці Young Marketers Competitions 2025

Микита Хайрудінов та Анастасія Руденко, 7.33 points. Валерія Купрейчук та Наталія Петренко, 7.18 points. Самійло Шмайцер та Анастасія Головня, 7.07 points.

Шорт-ліст можна побачити за лінком.

Що далі?

Команда, яка посіла перше місце у кожній категорії, заслуговує на можливість представити Україну на міжнародному фіналі Young Lions Competitions у Каннах. Це шанс представити Україну на глобальному рівні та позмагатися з найкращими молодими талантами з усього світу.

Організатори: Young Lions Competitions 2025 в Україні організований офіційним представництвом LIONS в Україні за підтримки клубу Арт-директорів України (ADC*UA), ISD Group, Projector Institute, ВРК, CIAU.

Детальніше про офіційні правила цьогорічного конкурсу можна дізнатися на офіційних сторінках:

Design, Print, PR: https://creativity.in.ua/konkursy-molodyh-kreatorov/

Young Lions Marketers: https://creativity.in.ua/konkurs-molodyh-marketologiv/

Команди, які зайняли перше місце зможуть представити Україну на Міжнародному фестивалі креативності Cannes Lion у Франції, за наявності необхідних документів для перетину українського кордону, наявності дійсних документів для перебування в Шенгенській зоні, та відсутність будь-яких заборон на подорожі та перебування в країнах Європи.