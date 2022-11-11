«OkAgro»: як втриматись на плаву та розвиватись агро-компаніям в умовах війни

17 листопада в Києві відбудеться наймасштабніша бізнес-конференція в Україні, присвячена розвитку українських аграрних підприємств та господарств.

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Кожного разу «OkAgro» збирає керівників та власників фермерських господарств, які прагнуть розвивати свій бізнес за допомогою впровадження технологій, систематизації бізнесу та управління. Цього року подія має особливе значення, адже просто зараз аграрії переживають складні часи. Зниження врожаю, пошкоджене або зруйноване виробництво, подорожчання логістики, складність експорту продукції, - ось неповний перелік складнощів, з якими зіштовхуються аграрні компанії.

Конференція «OkAgro» відбудеться в мікс-форматі, адже окрім виступів передбачено дискусії та нетворкінг-коктейль. Учасники події зможуть послухати виступи більше 20 фермерів.

Хто спікери? Які теми?

На конференції виступатимуть ті, хто зростає найшвидше, переосмислюють власні стратегії та процеси, вміють працювати з новими технологіями та не бояться тестувати їх у себе в господарстві.

· “Нові виклики агропідприємства” - Олексій Васильченко - власник “Агрофірма Маяк”

· “План дій в кризу” - Ігор Новицький - власник “Перший млин”, “Урочище Журавське”

· “Додана вартість. Стабільність у будь яких умовах” - Сергій Кравченко, генеральний директор “Галс Агро”

· "Бути не таким як усі і при цьому залишатися ефективним" Роман Дяжук, власник “Дунайський Аграрій”

· "Які задачі сучасного керівника та власника господарства?" Павленко Ірина, власниця ПрАТ “Фрау Марта”

та ще 20 керівників фермерських господарств з усієї України.

Вони поділяться своїм досвідом впровадження змін, інновацій, підвищення ефективності бізнес-процесів, залучення спеціалістів на роботу, управління фінансами та ризиками.

Ігор Новицький («Перший млин», «Урочище Журавське»), спікер «OkAgro»:

- «Доходи і витрати» - на мою думку, це зараз два головних слова. Перше, що зробили ми у своїй компанії – переглянули витрати та оптимізували їх. Наприклад, цього року ми не закуповуємо техніку, яку планували, а більше зосереджені на вирішенні питань логістики. Стосовно доходів – зараз, на мою думку, стоїть питання про те, як взагалі виходити «в нуль» та утриматись на плаву. Адже річ не лише про конкретне підприємство чи компанію – від нас усіх залежить виживання всієї аграрної галузі.

Також, окрім виступів спікерів, відбудеться панельна дискусія «Відповідь фермерів на виклики війни», одним з учасників якої стане Андрій Капріца («Флора А.А.»):

- Робота в цій галузі – це все моє життя. Я не уявляю себе в іншій сфері, впевнений, як і більшість моїх колег. Саме тому ми маємо знаходити в собі сили та мотивацію, щоб продовжувати свою роботу, незважаючи на складнощі. Насправді можливості для розвитку є, варто лише їх пошукати. Наприклад, державна підтримка аграріїв на початку війни дуже допомогла втриматись у найскладніший момент. І коли вороги нарешті підуть з українських земель, нам ще потрібно буде відновлювати та підіймати галузь, і про це треба думати вже зараз.

І, звісно, протягом усього дня конференції учасники матимуть змогу поспілкуватись та обмінятись думками у форматі нетворкінгу.

Участь у бізнес-конференції «OkAgro» - ваша інвестиція в наступний сезон, адже ви дізнаєтесь про те, як уникнути помилок чи можливих складнощів у бізнесі ще до того, як вони з'являться. А також - отримаєте заряд впевненості і мотивації та будете готові подолати все завдяки підтримці ТОП-ів агропромисловості:

- Нетворкінг – це моя улюблена частина «OkAgro», - розповідає Богдан Лукіянчук (СЕО Growex). – Зізнаюсь, для мене основна цінність події – саме у такому живому спілкуванні. Ти потрапляєш у місце, де всі – свої, всі, як то кажуть, «на одній хвилі», переймаються тими ж питаннями, що й ти. Так, часом ми з колегами навіть сперечаємось, але в результаті це мотивує детальніше дослідити тему чи спробувати зробити так, як вже хтось потестував на власному досвіді. І це дивовижно, бо часом методи чи технології, про які ти не думав, дозволяють тобі отримувати неочікувано класний результат!

Як не втратити свій бізнес, якому вже присвячено багато років? Чи доцільно зараз інвестувати в розвиток? Як планувати діяльність господарства в умовах невизначеності та нестабільності? Де шукати підтримку та допомогу для бізнесу? Про все це обов`язково будемо говорити на OkAgro вже 17 листопада у Києві.

Під час події буде організовано розумну трансляцію. Наприклад, якщо ви спілкуєтесь з колегами, то все одно нічого не пропустите, бо в усіх зонах доступна трансляція виступів спікерів з екранів.

Ознайомитись з детальною програмою заходу та дізнатись про доступні пакети участі можна на сайті «OkAgro»: https://www.okagro.com.ua/

Організатори заходу: ТОВ “КОМПАНІЯ ЗЕМЛЕРОБ” та AGROSHOW UA