ОККО є безперечним лідером зі сплати податків серед трейдерів – Інститут соціально-економічної трансформації

На паливному ринку України податкове навантаження на АЗС-трейдерів розподілено дуже нерівномірно. Найбільші суми податків у перерахунку на одну заправку сплачує до державних бюджетів і фондів мережа ОККО. У більшості інших АЗС цей показник може бути в 10 або більше разів нижчим.

Такі розрахунки оприлюднив Інститут соціально-економічної трансформації (ІСЕТ) у своєму дослідженні про тіньовий сектор на ринках підакцизних товарів в Україні.

Відповідно і за абсолютними показниками сплати податків ОККО є однозначним лідером серед автозаправних мереж України. За підрахунками директора консалтингової компанії «А-95» Сергія Куюна, маючи частку продажів на ринку в 22%, ця компанія сплатила понад 50% усіх податків у паливному рітейлі.

Сама компанія на своєму корпоративному сайті звітує, що за перше півріччя-2023 перерахувала до бюджету та державних фондів понад 1,8 мільярда гривень податків від операційної діяльності, з них за другий квартал – 976 мільйонів гривень.

Згідно з оприлюдненими у дослідженні ІСЕТ даними, у другому кварталі 2023 року кожен із автозаправних комплексів ОККО в середньому сплатив майже 1,8 мільйона гривень податків на прибуток, зборів до Пенсійного фонду та єдиних соціальних внесків.

Для порівняння: у 21 компанії з 30 охоплених дослідженням сплата податків за другий квартал 2023 року була нижчою за 200 тисяч гривень у перерахунку на 1 АЗС.

Консалтингова група А-95, спираючись на статистику ДПС, підрахувала й податкове навантаження на 1 літр проданого у роздробі палива. У мережі ОККО вона сягає 2,4 гривні/літр - значно вище, ніж у конкурентів. Зокрема у більшості АЗС-операторів цей показник становить 1 гривня/літр або менше.