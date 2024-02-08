Ольга Руднєва підтримала ініціативу «Одна за одну» для забезпечення військовослужбовиць білизною

Ольга Руднєва, СЕО Superhumans Center, підтримала ініціативу «Одна за одну». Завдяки цій кампанії цивільні жінки можуть забезпечити військовослужбовиць комфортними комплектами спіднього.

На сьогоднішній день захисницям видається спіднє в недостатній кількості – два екземпляри на два роки, тому наразі не всі військовослужбовиці мають доступ до тактичної білизни. До цього військовим жінкам видавали чоловічі комплекти.

Питання спіднього вважається темою не для широкого загалу. Тому розповісти про труднощі, з якими доводиться стикатися на фронті, де немає можливості змінювати білизну кожного дня, долучились жінки в тилу, аби не наражати військовослужбовиць на додатковий стрес. Кожна жінка, незалежно від сфери діяльності знає, якою незручною може бути білизна, та як це може впливати на ефективність, настрій протягом дня та на здоров’я в довготривалій перспективі. А враховуючи умови, в яких знаходяться військовослужбовиці, неспеціалізована білизна лише посилює дискомфортні відчуття.

Створення тактичної білизни командою brabrabra тривало рік. На перших етапах долучився фонд Землячки, який разом з Ольгою Руднєвою допомагали жінкам на передовій. Згодом з фондом Arm Women Now та рухом Veteranka було проведено ряд опитувань.

Розроблені тактичні комплекти складаються з топу та двох трусиків та суттєво відрізняються від звичних. Нові комплекти можна передати захисницям за допомогою кампанії «Одна за одну». Першим кроком у втіленні кампанії є лімітована колекція brabrabrave. Завдяки одному придбаному комплекту лімітованої колекції – бренд передає два безоплатних комфортних комплекти для військовослужбовиць на передовій. Тобто, доєднавшись до ініціативи «Одна за одну», цивільні жінки можуть забезпечити захисниць комфортним та якісним спіднім у більшій кількості, де один йде від купівлі з колекції, а другий – від бренду.

«Тема забезпечення військових – це тема номер один кожного з нас сьогодні. Ми звертаємося до світу за підтримкою і маємо продемонструвати, що всередині країни ми маємо максимальну підтримку. Вірю, що підтримка жінок в тилу до тих, хто зараз на передовій, додає сили та впевненості нашим захисницям. Я вірю, що мій голос може змінити ситуацію на краще. І до свого голосу я додаю свої дії – долучаюся до акції і підтримую жінок, які сьогодні в лавах Збройних Сил», – зазначає Ольга Руднєва.

В Superhumans Center є жінки, які втратили кінцівки на війні та при цьому ніколи не скаржаться, а лише кажуть, що не мали комфортних умов на передовій – не мали власного простору та не завжди мали можливість виконувати ті завдання, на які вважали себе здатними.

Кампанію «Одна за одну» підтримали благодійний фонд Arm Women Now та рух Veteranka, через які бренд передає захисницям спеціалізовану білизну. А також телеведуча та акторка Олена Кравець. У такий спосіб brabrabra своєю кампанією зможе частково закрити потреби в білизні та підтримати військовослужбовиць.