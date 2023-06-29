ON-News.net: ефективне розміщення посилань

ON-News.net – це українська біржа розміщення посилань на новинних сайтах. Каталог біржі містить понад 1000 українських майданчиків, у тому числі великі національні та регіональні ЗМІ, а також невеликі тематичні ресурси. Основна перевага ON-News.net полягає у простоті та зручності використання інтерфейсу, де надається лише необхідна інформація для розміщення.

Купівля вічних посилань

Біржа ON-News.net спеціалізується виключно на вічних посиланнях. Тимчасові посилання є предметом інтересу сервісу. Відмінною особливістю сервісу є надання довічної безкоштовної гарантії на розміщені посилання, на відміну інших аналогічних сервісів. Є, звичайно, винятки із цього правила: якщо майданчик закривається, то відновити розміщені посилання неможливо, але в інших випадках немає нічого нездійсненного. Тому розмістити прес-реліз через ON News не лише ефективно, а й безпечно.

Оперативність та якість розміщення

Однією з переваг співпраці є оперативне розміщення посилань. Незалежно від кількості посилань, швидкість розміщення залишається високою. Крім того, біржа гарантує високу якість розміщення. При оформленні замовлення вам чітко пояснять умови для кожного майданчика, вказуючи розділ, де буде розміщено матеріал, наявність рекламних позначок та вимоги до зображень.

Купівля посилань гемблінг-тематики

Якщо вам потрібні посилання в гемблінг-тематиці і вам складно знайти відповідні донорські майданчики, менеджери підберуть вам якісні ресурси, готові розмістити вічне посилання. Крім того, доступна послуга написання SEO-текстів на вашу тематику з використанням необхідних ключових слів.

Чому варто вибрати ON-News.net?

ON-News.net – це відносно молодий сервіс, але він уже зарекомендував себе безліччю клієнтів. Біржа пишається своєю співпрацею з компаніями будь-якого масштабу, будь то великий бренд або невеликий інтернет-магазин. У каталозі майданчиків є варіанти під будь-який бюджет та мету.

Один із ключових моментів, що роблять On News привабливим, - це індивідуальне обслуговування кожного замовлення менеджером. Завдяки такому підходу процес розміщення стає набагато оперативнішим.

ON-News.net цінує своїх клієнтів та запрошує вас спробувати співпрацю з ними. Вам сподобається якість обслуговування та ефективність розміщення посилань.