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Оренда чи купівля квартири в Україні: що вигідніше та безпечніше сьогодні?

Оренда чи купівля квартири в Україні: що вигідніше та безпечніше сьогодні?
Оренда чи купівля квартири в Україні: що вигідніше та безпечніше сьогодні?

Раніше власна квартира в нашій країні вважалася обов’язковою метою для кожного. Орендувати житло роками було якось не прийнято, а свої стіни давали омріяне відчуття стабільності. Проте сьогодні ситуація сильно змінилася. Розглядаючи оголошення на платформі Otodim, люди все частіше дивляться на нерухомість суто практично. Зараз перед кожним постає непростий вибір: ризикнути всіма заощадженнями заради свого куточка чи зберегти свободу та залишитися на орендованій квартирі.

Фінансові ризики та ілюзія власного дому

Купити житло під час війни – це серйозний крок, який підходить далеко не всім. Головний страх сьогодні цілком зрозумілий, адже ніхто не застрахований від прильотів чи руйнувань. Прив’язати всі свої гроші до однієї точки в країні зараз ризиковано, бо у разі небезпеки таку квартиру не вийде швидко продати. 

З іншого боку, своя квартира повністю знімає питання щомісячних платежів чужій людині. Це дає сильний психологічний захист і спокій, якого зараз багатьом не вистачає для ментального здоров’я. Вам не потрібно переживати, що завтра господар попросить звільнити приміщення чи раптово підніме ціну. Просто живете у своєму просторі й облаштовуєте його під себе, розуміючи безпекові ризики.

Переваги та недоліки оренди

На противагу купівлі, орендована квартира може давати більшу мобільність. Якщо в місті або районі змінюється безпекова ситуація та частішають обстріли, ви можете просто зібрати речі й поїхати. Те саме стосується зміни роботи. 

Отже, вибір на користь орендованого житла має такі переваги:

  • ви можете вибирати більшу чи меншу квадратуру залежно від наявного прибутку;
  • усі проблеми з ремонтом чи трубами зазвичай вирішує сам власник;
  • в будь-який момент ви можете переїхати в інше місто без серйозних витрат.

Але є і недоліки:

  • вас в будь-який момент можуть попросити звільнити приміщення та доведеться у стислі терміни шукати нове житло;
  • ви щомісяця витрачаєте гроші, а не вкладаєте в своє майбутнє; 
  • в орендованій квартирі важко завести тварин чи зробити ремонт під свій смак.

У підсумку, єдиної правильної відповіді для всіх більше немає. Оренда стала оптимальним рішенням для тих, хто цінує мобільність і не заглядає далеко вперед. Вибір між орендою та купівлею залежить від фінансових можливостей, життєвих обставин, планів на майбутнє та готовності брати на себе відповідні ризики. Ознайомитися з актуальними пропозиціями оренди та продажу житла можна на платформі Otodim.