Останні б'юті-інновації на виставці споживчої електроніки СES 2023

HAPTA ─ перший у світі ручний cмартаплікатор для нанесення макіяжу, розроблений для людей з порушенням рухової функції рук Brow Magic ─ унікальний інтелектуальний аплікатор для брів, що дає змогу за лічені секунди створювати індивідуальний дизайн брів, який підкреслює індивідуальність рис обличчя

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На всесвітній виставці споживчої електроніки CES® 2023 було презентовано прототипи двох нових технологій, що розширюють можливості самовираження за допомогою засобів декоративної косметики: HAPTA ─ перший портативний надточний комп'ютеризований аплікатор для нанесення макіяжу, призначений для людей з порушенням рухової функції рук та Brow Magic ─ перший електронний аплікатор для макіяжу брів у домашніх умовах, який дає можливість за лічені секунди створювати індивідуальний дизайн брів. Технології майбутнього сфери краси презентувала Група L'Oréal.

HAPTA

За попередньою оцінкою, 50 мільйонів жителів планети мають порушення рухової функції рук. Це ускладнює виконання ними деяких повсякденних дій, наприклад, нанесення макіяжу. Розроблений вченими та інженерами L'Oréal у співпраці з Verily, яка належить Alphabet, HAPTA є портативним надточним смартаплікатором для нанесення макіяжу, який дає змогу впевнено та якісно наносити помаду в домашніх умовах.

Головним у пристрої HAPTA є поєднання інтелектуального керування рухом та налаштовуваних насадок, які забезпечують користувачеві ширший діапазон рухів, просте відкривання продукту та точність нанесення, якої інакше важко домогтись. Пристрій дає можливість людям з порушенням рухової функції рук відчути себе впевненими та самостійними і створює для них умови для самовираження за допомогою засобів краси.

Завдяки механізму обертання на 360 градусів та згинання на 180 градусів, HAPTA є легким та ергономічним у використанні. HAPTA має вбудований акумулятор (три години до повного заряду) і зарядний пристрій, який забезпечує безперервне використання впродовж однієї години (понад 10 застосувань).

Прототип механізму HAPTA у 2023 році буде застосовувати продукти бренду Lancôme, спочатку з аплікатором для губної помади, а в майбутньому ─ з іншими засобами для макіяжу.

Brow Magic

Історично склалося так, що для досягнення бажаного вигляду брів може знадобитися кілька продуктів, час і досвід, а точний результат вимагає професійних, не завджи доступних для споживачів послуг, як-от мікроблейдинг. Завдяки аплікатору Brow Magic бажаного вигляду брів можна досягти в домашніх умовах, враховуючи індивідуальні природні особливості брів та рис обличчя.

Розроблений L'Oréal у партнерстві з технологічною компанією Prinker, першопрохідцем у галузі друкованих неперманентних татуювань, Brow Magic створює професійний результат у домашніх умовах. Завдяки 2 400 соплам на аплікаторі, що друкує із роздільною здатністю 1200 точок на 1 дюймі (dpi), Brow Magic є першим портативним легким електронним аплікатором для макіяжу брів, який надає споживачам можливість за лічені секунди отримати найточнішу форму брів.

Використовуючи технологію доповненої реальності Modiface через додаток на смартфоні, Brow Magic сканує обличчя користувача, дає рекомендації щодо створення ефекту мікроблейдингу, мікрошейдингу або філера та можливість приміряти віртуальний образ. Макіяж брів, створений за допомогою Brow Magic, легко видаляється за допомогою звичайного засобу для зняття макіяжу. Очікується, що Brow Magic вийде на ринок у 2023 році.

«Для L'Oréal майбутнє косметичної сфери є інклюзивним. І сьогодні ми стаємо ще ближчими до цього майбутнього завдяки новим технологічним рішенням, ─ зазначає Ніколя Ієронімус, Генеральний директор Групи L'Oréal. ─ Обидві технології, запропоновані для споживачів цього року на виставці CES, втілюють наше справжнє покликання: створювати красу, яка рухає світ».

L'Oréal щороку демонструє останні б’юті інновації на CES, що формуватимуть майбутнє косметичної індустрії, пропонуючи технологічність, кастомізацію та адаптивність до запитів споживачів. Особливість новинок – у їх позиціонуванні: технології є доступними для щоденного використання будь-де та будь-коли. Так, на минулорічних виставках CES компанія представила:

· Colorsonic - пристрій для фарбування волосся в домашніх умовах;

· YSL Rouge Sur Mesure на основі технології Perso - пристрій для створення персоналізованого відтінку губної помади;

· Water Saver - cистема, розроблена спільно з Gjosa, для зменщення споживання води в салонах краси та в домашніх умовах.

Довідка

Про L'Oréal

L’Oréal — № 1 косметична Група у світі. В унікальному портфоліо компанії — 35 всесвітньо відомих брендів, таких як L’Oréal Paris, La Roche Posay, Vichy, Lancome, Yves Saint Laurent Beauty, Giorgio Armani, Kerastase та інші. Виручка Групи від реалізації в 2021 році становить 32,28 млрд євро, а в її штаті по всьому світу працює 85 400 осіб.

Інвестуючи понад 1 млрд євро в дослідження та інновації щороку, компанія створює технологічні рішення для поліпшення споживчого досвіду, такі як ModiFace — для примірки віртуального макіяжу, SkinConsult — для перевірки ознак старіння шкіри, Spotscan — для перевірки стану шкіри, Perso — пристрій для створення персоналізованих косметичних засобів в домашніх умовах. У 2020 році L'Oréal Україна спільно з Sector X на базі Unit.city відкрили BeautyTech трек. Ініціатива покликана допомагати стартапам будувати і розвивати бізнес шляхом акселерації світового рівня і тісної співпраці з бізнесом.