Пасивний дохід через інвестиції в автопарк: як це працює у Car-Rent.ua

У світі, де класичні інструменти збереження капіталу поступово втрачають привабливість, інвестори все частіше шукають рішення, які поєднують стабільність, захищеність та реальну дохідність. Саме таким інструментом стала інвестиція в автомобільний парк компанії Car-Rent.ua — одного з лідерів ринку автопрокату в Україні.

Чому автомобільний актив — це логічний вибір?

Автомобіль — це не лише транспорт, а й високоліквідний та мобільний актив. На відміну від нерухомості, його можна швидко продати, перевезти, перереєструвати або адаптувати під нові ринки. Навіть в умовах війни попит на оренду авто в Україні залишається стабільним — особливо у великих містах, бізнес-центрах та туристичних зонах.

На відміну від нерухомості, яка може стати нерухомою не лише в прямому сенсі, а й через втрату актуальності або фізичне знищення, автомобілі залишаються в русі та приносять дохід.

Модель Car-Rent.ua: проста, зрозуміла та вигідна.

Компанія Car-Rent.ua керує активами інвесторів у двох напрямках: коротко- та довгострокова оренда, а також оренда з можливістю викупу для клієнтів. Усі авто застраховані, обслуговуються на партнерських СТО та працюють у повністю контрольованому середовищі.

Інвестори не займаються операційними питаннями — це завдання нашої команди. Наша відповідальність — забезпечити прозорість, звітність і ефективну експлуатацію кожного авто.

Що отримує інвестор?

• 💰 Дохідність 18–20% у доларах США на рік

• 📅 Щомісячні виплати вже з першого місяця

• 🔒 Повний юридичний супровід та договірна модель співпраці

• 🚗 Контроль над активом: авто може бути оформлене на компанію або на інвестора.

• 📊 Прозора звітність та аналітика.

Це не вкладення “у бізнес”, а володіння реальним активом, що приносить дохід. І саме тому цей інструмент так швидко завойовує довіру серед приватних інвесторів та підприємців.

Car-Rent.ua — компанія, якій довіряють

За 5 років роботи Car-Rent.ua пройшла шлях від локального орендного бізнесу до національного гравця з автопарком понад 160 авто та клієнтською базою 3000+ людей. У 2025 році компанія отримала нагороду Ukrainian Business Award як найкращий автопрокатний сервіс в Україні — це визнання результатів, сервісу та довіри.

“Сьогодні інвестору важливо мати перед собою не обіцянки, а конкретику — графік виплат, дані по авто, структуру договору. І саме це ми даємо. Простота, контроль і щомісячний дохід — ось що створює відчуття впевненості.”— команда Car-Rent.ua

Для кого це?

Для тих, хто:

• хоче диверсифікувати портфель і вийти за межі банків та нерухомості • шукає щомісячний дохід у валюті • не має часу на управління активами, але хоче зберегти контроль

Компанія Car-Rent.ua створює комфортну екосистему для клієнтів, що користуються орендою або викупом авто, і для інвесторів, які обирають захищений актив із прогнозованою дохідністю.