Перші 15 ударних БПЛА Punisher від Cosmolot Airlines були передані ЗСУ

Українська компанія COSMOLOT відзвітувала про передачу перших 15 ударних БПЛА Punisher ЗСУ. Головна особливість нових БПЛА - інноваційна технологія, що відрізняється стійкістю до РЕБ та дозволяє нищити ворога у глибокому тилу

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Нещодавно компанія Cosmolot анонсувала створення найбільшого авіафлоту ударних БПЛА - Cosmolot Airlines. 100 млн грн на авіафлот компанія перераховує з власного прибутку, а не завдяки донатам та зборам. Зосередження компанії на фінансуванні інноваційної зброї — це потужна підтримка армії, віра в Перемогу, заклик до розвитку вітчизняного військового виробництва та інвестиція в майбутню технологічну міць України.

“Простота, влучність та точність — три основні характеристики Punisher. Але найголовніше те, що інноваційний комплекс стійкий до РЕБ. Адже ворожа радіоелектронна боротьба вже не дозволяє працювати по об’єктах, як рік тому. Тепер, завдяки Punisher ми маємо перевагу над ворогом” — Ярема, військовослужбовець ЗСУ, член екіпажу Punisher.

50 БПЛА Punisher для Cosmolot Airlines обладнані унікальною наразі модифікацією. Комплекс PUNISHER GEN III B COSMO дозволяє:

виконувати завдання в складних умовах активного придушення сигналів GPS та телеметрії;

збільшити кількість завдань одного дрона завдяки стійкості до впливу всіх наявних ворожих систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та новим елементам зв’язку, які були створені українськими інженерами спеціально для модифікації COSMO;

планувати використання ударних дронів із ефективним застосуванням тактики рою — групової атаки цілі;

ефективно знищувати БК, командні пункти, склади та бази оснащення ворога у глибокому тилу.

“Сьогодні ми видаємо в підрозділи ЗСУ першу партію з 15ти РЕБостійких багаторазових ударних дронів Punisher в рамках ініціативи Cosmolot Airlines. Загалом за участі та фінансування компанії Cosmolot ми виготовляємо партію з 50ти таких модернізованих стійких до РЕБ БПЛА. Ці дрони дозволяють наносити ураження ворогу навіть у зонах, де активно працюють ворожі РЕБ.” — коментує Максим Суботін, представник команди розробників Punisher

Донатимо на ЗСУ, підтримуємо українських військових винахідників та Гартуймо Перемогу спільними зусиллями!