Перші кроки в ІТ: Favbet Foundation завершили курс з програмування для українських дітей

Розвиток дитячої ІТ-освіти в Україні має важливе значення для зростання технологічної галузі та становлення інноваційної економіки. Саме тому цього року Favbet Foundation започаткували та успішно втілили проєкт "IT Kids", що навчив основам інформаційних технологій сотні українських дітей.

В основу ініціативи покладений курс "Новий Python", який команда фонду втілювала спільно з партнером "Code Club Україна". Команда Всеукраїнської мережі безкоштовних клубів кодування для дітей та підлітків опікувалася змістом курсу, набором учнів та менторів, а також організацію освітнього процесу.

З моменту запуску курс з найпопулярнішої мови програмування пройшли 352 дітей, 156 з них — з родин військовослужбовців та ВПО. Навчання відбувалося у 16 онлайн- та 14 офлайн-групах в різних регіонах: Дніпро, Кривий Ріг, Кропивницький, Львів, Луганськ, Одеса, Суми, Черкаси. Викладали дітям 33 ментора-волонтера.

"Сучасна ІТ-освіта є невід'ємним ключем до майбутнього. Тож ми неустанно працюємо над тим, щоб дати дітям можливість розкрити свій потенціал. Сьогодні понад 350 молодих учнів здобули базові ІТ-знання завдяки курсу, який був розроблений у партнерстві між Code Club Україна та Favbet Foundation. Ці діти вражають своєю творчістю та здатністю розуміти сутність технологій. Наша спільна праця допомогла їм розширити горизонти та здобути навички, які колись здавалися недосяжними. Ми привнесли безмежний потенціал технологій у їхні життя, і це є нашою метою", — розповіла куратор благодійного фонду Favbet Foundation Маріанна Ковеня.

В межах курсу учні отримали базові теоретичні та практичні знання з програмування на Python, дізнались більше про роботу розробників. На заняттях вони вивчали синтаксис мови, загальні принципи ООП, знайомились з бібліотеками NumPy, Pandas, основами Django, розвивали проєктно-технологічні та презентаційні компетентності.

"З 2013 року Code Club Україна розвиває нову культуру менторства в Україні та розширює доступ дітей до якісної й актуальної освіти. В цьому нас підтримують провідні українські організації. Так у партнерстві з благодійним фондом Favbet Foundation у 2023 році ми запустили новий курс з Python. Ця співпраця дала можливість підліткам зі всієї країни в такий непростий час отримати базові навички з однієї з найпопулярніших мов програмування. Ми впевнені, що для багатьох курс став поштовхом, базою для подальшого розвитку в IT та опанування перспективної професії", — розповіла керівниця проєкту Code Club Україна Аліна Щербина.