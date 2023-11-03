PIN-UP Foundation допоміг облаштувати ХАБ для дітей, які постраждали від війни

Благодійний фонд PIN-UP Foundation закупив необхідні меблі для ХАБу в Дніпрі, який створено для постраждалих від війни дітей.

У місті Дніпро Благодійним Фондом "Rise of Ukraine" створено ХАБ для підтримки та розвитку дітей, які переживають складний період війни. Головною метою цього проєкту є надання можливості дітям розкрити свій потенціал та підтримку в новому для них місті.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation відреагував на запит представників ХАБу і допоміг із закупівлею необхідних меблів. Зокрема, простір для дітей отримав парти для навчальних кабінетів, магнітно-маркерні дошки, мольберти та канцелярію для малювання на полотнах, пуфіки для ігрової зони, кінотеатру, тренінгів, виїзних заходів, а також столи та стелажі для облаштування зони викладачів та волонтерів, які працюють у ХАБі. Завдяки допомозі Фонду кабінети для навчання та розвитку облаштовані всім необхідним. Відтепер діти можуть займатися образотворчим мистецтвом, вивчати англійську мову, займатися танцями та карате, а також отримувати психологічну підтримку.

"Ми раді допомогти облаштувати простір для дітей, які переживають війну. Наша мета - надавати підтримку та можливості розвитку цим маленьким героям. Ми вважаємо, що кожна дитина має право на освіту, мистецтво, розваги та психологічну підтримку. Ми віримо, що цей ХАБ стане місцем, де мрії стають реальністю, а діти зможуть відкрити для себе нові можливості та перейти через всі виклики, які стоять перед ними," - прокоментувала президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна.

За місяць простір зможе охопити різними активностями близько 200 дітей. Це сприятиме їх соціальній адаптації та розширенню соціального кола, а також зміцненню психологічного стану.

ДОВІДКА:

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.

Благодійний фонд "Rise of Ukraine" – це благодійна, некомерційна організація для швидкої допомоги дітям, переселенцям та громадянам на деокупованих та постраждалих територіях України.