PIN-UP Foundation допоміг з евакуацією за кордон українців, які через війну втратили житло

Благодійний фонд PIN-UP Foundation фінансово забезпечив транспортне перевезення до Німеччини українських сімей, які постраждали від воєнних дій

З міста Ужгород до німецького міста Санкт-Блазін відправилися 14 сімей загальною кількістю 36 людей. Переважно це люди зі східних та південних регіонів України (Донецька, Херсонська та Харківська області), які залишилися без житла і вирішили спробувати влаштувати життя за кордоном.

«Будь-яка справа, яку робить наша команда, має значення лише в тому випадку, якщо вона дійсно допомагає іншим. Українські сім'ї, які втратили своє житло, потребували нашої допомоги. Сподіваюся вони зможуть почати новий етап у своєму житті. Ми віримо, що наші зусилля допоможуть їм відновити спокій та знайти нову надію для майбутнього», – прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.

Допомога надана на запит Громадської організації «Неємія», яка організувала поїздку українців до Німеччини. Від початку повномасштабного вторгнення організація активно підтримує українців.

Нагадаємо, у 2022 році PIN-UP Foundation фінансово забезпечив транспортне перевезення до голандського міста Хервенен 28 українців з Донецької, Харківської та Миколаївської областей.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.

Фото: PIN-UP Foundation