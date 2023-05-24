PIN-UP Foundation доставив для мешканців Херсона гуманітарну допомогу

Благодійний фонд PIN-UP Foundation продовжує допомагати постраждалим від війни українцям. На запит Херсонської міської територіальної громади команда Фонду доставила до гуманітарного штабу міста гуманітарні набори у вигляді гігієнічних товарів.

Завдяки допомозі PIN-UP Foundation близько 1000 мешканців Херсонської громади будуть забезпечені наборами гігієни. Особлива увага приділятиметься людям похилого віку, маломобільним та хворим, якы прикуті до ліжка, яких сьогодні багато у Херсонській громаді та які потребують постійної допомоги.

Пакети допомоги розподілятимуть по районним у місті Херсоні Територіальним центрам соціального обслуговування (надання послуг) та старостинським округам для подальшої доставки мешканцям Херсонської громади, яка відбуватиметься з урахуванням безпекових вимог.

"PIN-UP Foundation від першого дня заснування зосереджується на важливості допомоги для поліпшення соціального благополуччя та допомоги постраждалим від війни українцям. Цього разу ми доставили гуманітарну допомогу мешканцям Херсона. Ця ініціатива має на меті полегшити повсякденне життя херсонців та забезпечити їхню основну гігієну. Фонд продовжує допомагати тим, хто найбільше цього потребує", - прокоментувала президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.