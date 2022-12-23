PIN-UP FOUNDATION передав Миколаївщині 40 тонн гуманітарної допомоги

Благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION продовжує надавати допомогу українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Цього разу допомогу Фонду отримали мешканці Миколаївщини.

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Команда PIN-UP FOUNDATION закупила та передала Первомайській адміністрації Миколаївської області 40 тонн харчових продуктів. Продуктові набори отримали внутрішньо-переміщені особи та мешканці Миколаївщини.

"Війна в Україні торкнулася кожного українця. Тож благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION продовжує підтримувати тих, хто потребує нашої допомоги. Цього разу ми відреагували на запит Миколаївщини та закупили для її мешканців харчові продукти. Але на цьому ми не зупиняємося. Фонд реагуватиме на запити адміністрацій і громадськості й продовжить підтримку українців. Разом вистоїмо і переможемо", – прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP FOUNDATION.

Благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP FOUNDATION покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.