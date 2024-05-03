PIN-UP Foundation підтримав будівництво нового центру "Мама і немовля" для важкохворих дітей

PIN-UP Foundation продовжує місію з підтримки українців. Благодійний фонд долучився до фінансування ремонтних робіт центру "Мама і немовля", який створено у Києві з метою надання допомоги важкохворим і постраждали внаслідок воєнних дій дітям.

З початком повномасштабної війни збільшилася кількість запитів до Всеукраїнської благодійної організації “Мама і немовля” — кількість дітей, яким потрібна допомога, регулярно зростає. Більшість з них отримували лікування за кордоном, але, повернувшись в Україну, вони стикалися із відсутністю місць для реабілітації та психологічної підтримки.

Алла Мельничук створила центр "Мама і немовля" саме для таких цілей. Але наразі він не готовий приймати дітей, бо потребує капітального ремонту і оздоблення.

PIN-UP Foundation виділив перші два мільйони гривень для ремонту будівлі. За ці кошти було зроблено демонтаж під нове планування центру, вивіз сміття, заміна комунікацій, проведено тепло та водопостачання.

"Ми відчуваємо відповідальність за дітей України, які потребують нашої допомоги. Разом ми будуємо майбутнє, в якому кожен малюк отримає необхідну підтримку та можливість для розвитку", — прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.

Очікується, що при повному фінансуванні в розмірі 12 мільйонів гривень завершення ремонтних робіт буде влітку. Алла планує організувати в центрі санітарний та гуманітарний блоки, центр психологічної підтримки, два номери для тимчасового перебування, укриття, конференц-зал та багато іншого. Однак після основних робіт центр також потребуватиме оздоблення необхідними меблями та забезпечення гуманітарною допомогою, на що також необхідне фінансування.

"Ми вже понад 20 років захищаємо материнство та дитинство, допомагаючи понад 15 000 дітям і їх сім'ям. Наш фонд відзначається оперативними діями від перших днів війни, евакуюючи дітей з гарячих точок до європейських клінік. Війна позбавила дітей їхнього дитинства, тому ми робимо все можливе, щоб забезпечити їх здоров'я та благополуччя. Цей центр — життєво важливий для цієї місії", — зазначила директорка центру Алла Мельничук

PIN-UP Foundation — це благодійний фонд, який об'єднує волонтерів, професіоналів, неурядові організації та світову спільноту, які мають спільні цінності та прагнуть до розвитку України. Програми фонду спрямовані на підтримку соціально незахищених категорій населення, розвиток освіти, спорту, охорони здоров'я та допомогу у відновленні країни.

Всеукраїнська благодійна організація “Мама і немовля” — перша організація, яка вирішує соціальні проблеми, пов'язані з материнством та дитинством в Україні уже майже 20 років.