PIN-UP FOUNDATION забезпечив мешканців Запорізької області гуманітарною допомогою

Благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION продовжує надавати допомогу українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Фонд забезпечив харчовими продуктами й товарами першої необхідності 300 сімей внутрішньо-переміщених осіб із Запорізької області.

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Разом з адміністрацією Комиш-Зорянської територіальної громади Запорізької області організована передача гуманітарної допомоги 300 сім’ям внутрішньо-переміщених осіб, які були змушені тікати від війни та оселилися в місті Запоріжжя. Загалом команда PIN-UP FOUNDATION передала 6 тонн гуманітарки на понад 680 тис. гривень. Серед допомоги – харчові продукти та побутова хімія.

Організовано передачу гуманітарної допомоги 300 сім’ям внутрішньо-переміщених осіб

«Ця війна жорстока. Мільйони українців потребують сьогодні підтримки та допомоги. Ми не маємо права лишатися в стороні. Оскільки одна з основних задач PIN-UP FOUNDATION – це допомога українцям, постраждалим від воєнних дій, ми продовжуємо реагувати на запити жителів різних регіонів України й забезпечуємо їх необхідною гуманітаркою допомогою. Фонд продовжить реалізацію благодійних ініціатив і підтримуватиме українців й надалі», – прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP FOUNDATION.

Благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP FOUNDATION покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.