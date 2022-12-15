PIN-UP FOUNDATION закупив для жителів Костянтинівки 22 тони гуманітарної допомоги

Благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION продовжує надавати допомогу українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Фонд закупив для переселенців та жителів Костянтинівки Донецької області гуманітарної допомоги на 2,8 млн грн.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Разом з ГО “Ініціатива жінок Донбасу”, ГО “Порядок" і Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією організована передача допомоги переселенцям і жителям Костянтинівки, які залишаються в місті від початку повномасштабного вторгнення росії. Команда PIN-UP FOUNDATION закупила для жителів міста 22 тонни продуктів та майже 2 тис. одиниць побутової хімії на 2,8 млн грн. Кожен набір містить продукти та речі першої потреби. Здебільшого допомогу отримали багатодітні родини, переселенці, малозабезпечені сім'ї, пенсіонери, люди з інвалідністю та інші незахищені категорії населення.

«Сьогодні PIN-UP FOUNDATION особливу увагу приділяє українцям, які постраждали від війни. Задача Фонду – допомогти тим, хто цього потребує. Тому ми відгукнулися на запит волонтерів і місцевої адміністрації міста та забезпечили людей необхідними продуктами. Фонд продовжить реалізацію гуманітарних ініціатив і підтримуватиме українців й надалі», – прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP FOUNDATION.

Благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP FOUNDATION покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.