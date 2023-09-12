Плюс 9 авто для фронту: Favbet Foundation продовжує системну підтримку ЗСУ

За минулі два тижні благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України 8 автомобілів, ще одне авто військо отримало за сприяння фонду.

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Зокрема, фонд передав Запорізькому військовому шпиталю одразу два реанімобілі Renault Trafic, які вже працюють у гарячих точках, евакуюючи поранених бійців із медичних пунктів до стаціонарних медзакладів.

Також ЗСУ отримали 3 позашляховики для виконання бойових завдань на лінії фронту. Зокрема, Nissan Navara відправлено на донецький напрямок, а артилеристи ЗСУ в районі Бахмута отримали Mitsubishi L200. Цей автомобіль допомагає артилерійському підрозділу виконувати маневри, зокрема щодо швидкої передислокації на бездоріжжі. Також захисники України на одному з ключових напрямків фронту отримали позашляховик підвищеної прохідності Ford Ranger.

За минулі два тижні ЗСУ отримали за сприяння фонду три мікроавтобуси Volkswagen Transporter. Всі вони допомагають військам ефективніше виконувати логістичні завдання поблизу лінії бойових дій.

Також Favbet Foundation передав військовим розвідникам ГУР спеціалізований автомобіль для виконання особливих завдань із захисту національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 210 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які придбані компанією Favbet для ударних рот «Армії дронів». Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.