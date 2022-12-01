Побузький феронікелевий комбінат продовжить реалізацію освітніх та соціальних програм в регіоні

Незважаючи на призупинку роботи, Побузький феронікелевий комбінат продовжує підтримувати співробітників та населення громади

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В результаті наслідків російських атак на енергетичну систему України Побузький феронікелевий комбінат був змушений призупинити свою роботу з 1 листопада 2022 року.

Як запевнив генеральний директор ПФК Денис Шевченко, це суттєво не вплине на реалізацію соціальних та освітніх програм у Побузькій ОТГ:

«Ті зобов'язання, які ми взяли на себе перед студентами та освітніми установами, виконуватимуться надалі… Що стосується життєзабезпечення селища, то ми, як і раніше, фінансуємо обслуговування газових мереж, електроенергія та водопостачання, як і раніше, забезпечуватиметься силами комбінату. Також ми продовжимо роботи з водоочищення та теплопостачання селища, з опалення дитячого садку, Будинку культури та спортивного комплексу…».

Крім того, він нагадав, що через виведення основної частини персоналу комбінату у простій, відповідно до законодавства вони одержують 2/3 від заробітної плати попередніх періодів. Ще частина співробітників залишається на повній зайнятості та займається обслуговуванням об'єктів критичної інфраструктури, – тобто всього, що стосується електро-, газо- та водопостачання комбінату та селища Побузьке. Ще певна кількість працівників задіяна у підготовці обладнання до зими, вирішенні оперативних завдань, зокрема й несенні охорони.

Не знижується також активність соціальних та освітніх програм, зокрема науково-просвітницький проект для підлітків ПІЧ, завданням якого є підтримка молоді, яка цікавиться металургією та може обрати майбутню професію у цій сфері.

Подальша робота комбінату, та виконання зобов'язань перед громадою можлива завдяки належності комбінату до міжнародної інвестиційної групи Solway. Сінергія всередині групи дозволяє підприємствам підтримувати одне одного.

Solway Investment Group веде диверсифікований бізнес у гірничодобувній і металургійній промисловості. Ключові компанії групи зареєстровані в Швейцарії та 100% статутного капіталу належить громадянам ЄС. Основні виробничі активи Solway розташовані в Північній Македонії, Гватемалі, Індонезії, в Аргентині і Україні.