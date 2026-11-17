Підготовку до податкової перевірки варто починати зі звірки доходів, звітності й платежів. Якщо первинні документи впорядковані, бухгалтер може швидко підтвердити господарські операції та пояснити розбіжності.

Які перевірки можуть проводитися щодо ФОП

Камеральна – перевірка за даними податкової звітності та інформаційних систем контролюючих органів. Присутність підприємця необов’язкова.

Документальна – перевірка документів, що підтверджують доходи, витрати, розрахунки та виконання податкових зобов’язань. Може бути плановою або позаплановою.

Фактична – перевірка за місцем діяльності, яка може проводитися без попередження. Зокрема, стосується розрахункових операцій та обігу готівки.

Під час воєнного стану для окремих перевірок можуть діяти спеціальні умови й обмеження. Перевіряйте правила, чинні на дату перевірки.

Які документи підготувати

Перелік залежить від системи оподаткування, виду діяльності ФОП і предмета перевірки. Впорядкуйте декларації, підтвердження сплати податків, банківські виписки, договори, акти й накладні.

Звірте задекларовані доходи з даними обліку та документами, що підтверджують надходження. Для ФОП на загальній системі перевірте документи, які підтверджують витрати, пов’язані з діяльністю. Якщо ФОП застосовує РРО/ПРРО, перевірте проведення розрахунків і формування фіскальних чеків.

Як зменшити ризики до перевірки

Найчастіше розбіжності виникають через пропущені надходження, неправильну дату визнання доходу або помилки в первинних документах. Під час внутрішньої звірки перевіряйте також строки подання декларацій і сплати податків, відповідність фактичної діяльності зареєстрованим КВЕД та дотримання умов обраної системи оподаткування.

Зберігайте документи в електронному архіві за періодами й типами, щоб швидко знайти потрібний договір, виписку чи декларацію. Якщо надійшло повідомлення про документальну перевірку, уточніть її підставу, період, предмет і перелік документів, які потрібно підготувати.

Як AVS допомагає бухгалтерам ФОП

Коли підприємець наймає працівників, змінює групу єдиного податку або починає працювати з іноземними замовниками, бухгалтеру доводиться розбиратися з новими для нього ситуаціями. Практичні приклади та вимоги до обліку можна опрацювати на AVS курси бухгалтера ФОП.

Під час підготовки до перевірки матеріали й консультації AVS допомагають уточнити порядок обліку доходів, оформлення документів і застосування РРО/ПРРО.