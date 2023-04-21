Подкаст "Закрив раунд" повертається — тепер ще й у відеоформаті

Ведучі Антон Полєсков та Ілля Кабачинський анонсували старт третього сезону tech-подкасту "Закрив раунд", що виходить за підтримки IT-компанії FAVBET Tech. Відтепер всі випуски подкасту можна буде не тільки слухати, а й дивитись на Ютубі та інших відеохостингах.

Третій сезон "Закрив раунд" залишається вірним улюбленій тематиці стартапів та технології, але розглядатиме її під новим кутом.

"Раніше ми чимало уваги приділяли закордонним проєктам, говорили про стартапи та світовий бізнес. Будемо відвертими: останній рік tech-світ палає, про що ми не раз говорили. Тому вирішили, чому б нам не розповісти більше про український технологічний бізнес? Але робити фокус не на історії компаній, а на тому, як працює їхній бізнес та менеджмент зсередини. І звісно, чи зможемо ми, Антон та Ілля, маючи багато грошей швидко запустити щось схоже", — розповідає Антон Полєсков.

Першого випуск третього сезону присвятили українському стрімінговому гіганту MEGOGO, чиїм сервісом користуються десяткі мільйонів користувачів по всьому світу. Ведучі подкасту зʼясували, як у компанії працюють з авторськими правами та чи складно запускатись у нових країнах, розпитали, де сервіс зберігає свою неосяжну відеотеку та чи MEGOGO відрізняється від Netflix. Спойлер: навіть маючи багато грошей, швидко створити щось подібне не вийде.

Переглянути випуск з представником компанії MEGOGO можна тут.

"Закрив раунд" повертається в ефір за підтримки постійного партнера FAVBET Tech — української IT-компанії та, резидента Дія.Сіті, що розробляє програмне забезпечення для високонавантажених платформ з мільйонами користувачів.