Повернення найпродуктовішої конференції — у Києві пройде ProductCampKyiv’22

Parimatch Tech повертається з ProductCampKyiv’22 — івентом, що за останні роки став в Україні однією з головних неформальних платформ для зустрічей продакт-менеджерів, підприємців, аналітиків та всіх, хто цікавиться розробленням технологічних продуктів. У рамках безкоштовної міжнародної конференції експерти поділяться власним досвідом запуску, розвитку продуктів, аналітики й монетизації.

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Артем Азаров — Product Manager у Readdle, KOLO: "Підписна модель у бізнесі та благодійності. Чи є різниця?"

Анастасія Школдіна — Head of Design у Parimatch Tech: "Як знайти свого ідеального продакт-дизайнера і не зробити собі боляче?"



Ярослав Клименко — Engagement Platform Lead у Parimatch Tech: "Гейміфікація — тернистий шлях Героя"



Руслан Мамедов — СРО Ecommerce-продуктів "Сільпо": "Як не факапнути, будуючи IT-продукти у великих українських компаніях?"



Віталій Бердічевський — TL Product Manager в Boosta: "Як має думати продакт, щоб саморозвиватися зі швидкістю х10?" та багато інших.

"Найпродуктовіша конференція знову тут, і це не може не тішити. Цього року говоримо на продуктові теми з акцентом на кризові ситуації — особливо з нашими українськими контриб’юторами. Як розвивати продукти в умовах невизначеності; як рухатися, маючи горизонт планування в кілька тижнів; як підтримувати команду і країну та попри все створювати інноваційні рішення — це й багато іншого обговоримо на зустрічі", — зазначає Денис Пархоменко, CPO у Parimatch Tech.

ProductCampKyiv’22 пройде у двох форматах — офлайн і онлайн. Фізично захід пройде в UNIT.City в Києві з дотриманням усіх вимог безпеки. Онлайн-трансляція разом з інтерактивом буде доступна на YouTube слухачам з усіх куточків світу.

Цього року Parimatch Tech також розширює географію ProductCamp і проводить його в Чехії 2 грудня. Це буде окремий івент, що збере представників локальної спільноти, а також експертів із міжнародних бізнесів.

"За останні кілька років Product Camp став місцем сили для продакт-менеджерів, підприємців, аналітиків, дизайнерів та інших спеціалістів в Україні. Це івент про унікальну експертизу у дії та про якісний живий нетворкінг, який сьогодні ми, українці, цінуємо по-особливому. Кожен день ми надихаємося нашими людьми різних професій, які не перестають вчитися навіть у непрості для країни часи — саме вони (не ми) і є драйверами таких проєктів, як Product Camp", — підкреслює Ксенія Друченко, Employer Brand Lead в Parimatch Tech.

ProductCampKyiv’22 стартує 9 грудня о 14:00. Офлайн та онлайн-участь — безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням: https://parimatch.tech/event/productcamp22-eng.