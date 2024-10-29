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Пральні машини Candy ProWash 500 – висока якість прання, що поєднується з надійністю
Candy — італійський бренд з 80-річною історією, за час якої він довів свій особливий підхід до створення техніки. Традиції він поєднує з унікальним стилем, де кожна деталь має значення та створює загальний образ. Candy не стоїть на місці та обирає шлях змін, і це не просто зміна логотипа — сама продукція компанії виходить на новий рівень технологічності та ефективності. Тепер користувачі також можуть впевнитися, що традиційні підходи добре поєднуються з сучасними трендами. І це помітно на прикладі нових пральних машинах ProWash 500.
Коли пошуки пральної машини приводять до моделі, яка виводить прання на новий рівень, економлячи також електроенергію, цілком зрозумілим є бажання, щоб вона працювала якомога довше. Пралки Candy ProWash 500 саме такі, бо вирізняються своєю надійністю і довговічністю.
Характеристики пралки ProWash 500 — комфортне життя завдяки побутовій техніці
Надійність, якісна збірка з увагою до кожної деталі, довговічність — техніка Candy вирізняється цими рисами, але вони не єдині, які привертають увагу. Інші важливі характеристики пральних машин ProWash 500 це:
- Інверторний двигун з окремою гарантією 10 років. Завдяки двигуну прання стає більш ефективним, також інвертор значно довше служить.
- Завдяки інвертору також досягається безшумна робота, тож техніку можна запускати на будь-який цикл прання навіть вночі.
- Технологія Clean Shields проти розвитку цвілі та бактерій всередині пралки. Є також програма Smart Spray очищає скло та ущільнювач від розводів.
- Технологія ProActive для більш ефективного полоскання та прання навіть делікатних речей. Вона забезпечує рівномірність розподілу води навіть при запуску швидких програм.
- Барабан зі структурою Soft Drum, що краще активізує мийні засоби та запобігає пошкодженню навіть делікатних тканин.
- Функція обробки парою, яка швидко освіжає речі всього за 15 хвилин.
Пральна машина ProWash 500 вирізняється у тому числі завдяки наявності технології пари, що допомагає у багатьох ситуаціях, включно з видаленням складних плям. Для будь-яких задач також є цілих 16 різноманітних програм.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Елегантний стиль з увагою до деталей
Пралка Candy ProWash 500 виглядає мінімалістично та сучасно. Дизайн пральної машини розробили не тільки з урахуванням естетики, але й для того, щоб він працював на зручність користувача. У цьому допомагають наступні пункти:
- продумана ергономіка, де все працює на те, щоб ви швидко та з комфортом отримували першокласні результати прання;
- барабан зі збільшеними об’ємом та отвором, що дозволяє прати до 10 кг речей за раз;
- сенсорне керування та текстовий дісплей, де весь інтерфейс зрозумілий на інтуїтивному рівні та є швидкий доступ до будь-яких налаштувань;
- можливість керування програмами та часом через Wi-Fi.
Попри можливість завантаження 8 та 10 кг та свою функціональність, пралки Candy ProWash 500 також енергоефективні завдяки класу А+++. Періть більше, витрачаючи на електроенергію менші кошти. Ці пральні машини роблять життя дійсно комфортним, дізнайтесь більше в українських ритейлерів.