Пральні машини Candy ProWash 500 – висока якість прання, що поєднується з надійністю

Candy — італійський бренд з 80-річною історією, за час якої він довів свій особливий підхід до створення техніки. Традиції він поєднує з унікальним стилем, де кожна деталь має значення та створює загальний образ. Candy не стоїть на місці та обирає шлях змін, і це не просто зміна логотипа — сама продукція компанії виходить на новий рівень технологічності та ефективності. Тепер користувачі також можуть впевнитися, що традиційні підходи добре поєднуються з сучасними трендами. І це помітно на прикладі нових пральних машинах ProWash 500.

Коли пошуки пральної машини приводять до моделі, яка виводить прання на новий рівень, економлячи також електроенергію, цілком зрозумілим є бажання, щоб вона працювала якомога довше. Пралки Candy ProWash 500 саме такі, бо вирізняються своєю надійністю і довговічністю.

Характеристики пралки ProWash 500 — комфортне життя завдяки побутовій техніці

Надійність, якісна збірка з увагою до кожної деталі, довговічність — техніка Candy вирізняється цими рисами, але вони не єдині, які привертають увагу. Інші важливі характеристики пральних машин ProWash 500 це:

Інверторний двигун з окремою гарантією 10 років. Завдяки двигуну прання стає більш ефективним, також інвертор значно довше служить. Завдяки інвертору також досягається безшумна робота, тож техніку можна запускати на будь-який цикл прання навіть вночі. Технологія Clean Shields проти розвитку цвілі та бактерій всередині пралки. Є також програма Smart Spray очищає скло та ущільнювач від розводів. Технологія ProActive для більш ефективного полоскання та прання навіть делікатних речей. Вона забезпечує рівномірність розподілу води навіть при запуску швидких програм. Барабан зі структурою Soft Drum, що краще активізує мийні засоби та запобігає пошкодженню навіть делікатних тканин. Функція обробки парою, яка швидко освіжає речі всього за 15 хвилин.

Пральна машина ProWash 500 вирізняється у тому числі завдяки наявності технології пари, що допомагає у багатьох ситуаціях, включно з видаленням складних плям. Для будь-яких задач також є цілих 16 різноманітних програм.

Елегантний стиль з увагою до деталей

Пралка Candy ProWash 500 виглядає мінімалістично та сучасно. Дизайн пральної машини розробили не тільки з урахуванням естетики, але й для того, щоб він працював на зручність користувача. У цьому допомагають наступні пункти:

продумана ергономіка, де все працює на те, щоб ви швидко та з комфортом отримували першокласні результати прання;

барабан зі збільшеними об’ємом та отвором, що дозволяє прати до 10 кг речей за раз;

сенсорне керування та текстовий дісплей, де весь інтерфейс зрозумілий на інтуїтивному рівні та є швидкий доступ до будь-яких налаштувань;

можливість керування програмами та часом через Wi-Fi.

Попри можливість завантаження 8 та 10 кг та свою функціональність, пралки Candy ProWash 500 також енергоефективні завдяки класу А+++. Періть більше, витрачаючи на електроенергію менші кошти. Ці пральні машини роблять життя дійсно комфортним, дізнайтесь більше в українських ритейлерів.