Правила роботи з керамічними ножами

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Головною новинкою на ринку виробництва посуду є керамічні ножі. Хоча у продажу такий тип кухонного аксесуара з'явився порівняно нещодавно, це не завадило йому стати улюбленим помічником для багатьох господарок. Леза керамічних ножів мають високу міцність, завдяки чому вони набувають унікальних споживчих характеристик: довгий час залишаються гострими та, при дотриманні простих правил, майже не потребують заточування. Цих правил небагато, але їх обов'язково потрібно знати та дотримуватися, щоб куплений керамічний ніж приносив користь довгий час.

Як вибрати керамічний кухонний ніж

Попит на керамічні ножі зростає, а отже, з'являється і більше неякісних підробок. Тому, вибираючи такий ніж, потрібно знати, на які характеристики звертати особливу увагу.

1. Огляньте спосіб кріплення: лезо має бути добре приварене до ручки.

2. Зверніть увагу на ціну виробу: якісний керамічний ніж не може бути дешевим. А також враховуйте, що є ножі з чорними лезами, вони завжди дорожчі за білі, оскільки вважаються більш гострими та міцними.

3. Придивіться до ручки ножа. Найчастіше їх роблять із пластику або дерева.

4. Ріжуча кромка не повинна бути товстою. Якщо вам потрапив такий варіант, то швидше за все під кераміку намагалися замаскувати звичайне металеве лезо.

5. Якісна кераміка завжди гладка на дотик.

6. На клинку не повинно бути пошкоджень.

7. Вага ножа має бути невеликою, щоб при нарізанні рука не втомлювались.

Головні поради щодо догляду за керамічними ножами

Якщо ви все-таки готуєтесь придбати та використовувати на кухні керамічні ножі, варто дотримуватись таких простих принципів у роботі з ними:

найкраще вони підходять для нарізування овочів, фруктів та м'яса без кісток;

оберігайте ніж від падінь на тверду поверхню;

не нагрівайте ніж на відкритому полум'ї;

не використовуйте леза керамічного ножа для тиску на продукти (наприклад, як це часто роблять із часником);

не використовуйте ніж, щоб підчепити або відкрити щось;

заточуйте керамічні ножі тільки за допомогою спеціального точила з алмазним напиленням;

для нарізки продуктів використовуйте пластикову або дерев'яну дошку. У роботі з керамічними ножами не підходять мармурові, кам'яні або скляні поверхні;

такий тип ножів потрібно мити тільки вручну, використовуючи рідкий миючий засіб. Протипоказано миття в посудомийній машині;

уникайте тертя леза ножа об корпус підставки, тобто зберігайте ножі вістрям догори;

при поміщенні ножа у підставку уникайте вигину чи пошкодження леза.

Ножі слід підбирати залежно від потреби. Добре обміркуйте для яких конкретно цілей вам знадобиться ніж, щоб не купувати набір з 20 штук, з яких доречними будуть лише 5. А також обов'язково придбайте підставку для правильного зберігання керамічних ножів, якщо її немає в комплекті.

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